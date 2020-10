Il prestito per il consolidamento dei tuoi debiti cos’è e come funziona? Si tratta di un prodotto di accesso al credito che ha una finalità importante. Ovverosia quella di evitare, per i prestiti e per i finanziamenti in corso di pagamento, situazioni di morosità, e pure di insolvenza, nei casi più gravi. Su cos’è e come funziona il prestito per il consolidamento dei tuoi debiti ci sono, inoltre, tre cose importanti da precisare.

Tre cose importanti da sapere sul prestito per il consolidamento dei debiti

La prima è che l’accesso al prestito consolidamento debiti è possibile solo su istruttoria positiva da parte della banca o della società finanziaria. Così come avviene per qualsiasi altro tipo di finanziamento. E, quindi, per consolidare i debiti il richiedente dovrà possedere una situazione reddituale e finanziaria stabile. Per esempio, la banca o la società finanziaria potrà negare l’erogazione del prestito per il consolidamento dei debiti. Se il richiedente è un cattivo pagatore.

La seconda cosa importante da sapere sul consolidamento dei debiti è quella relativa alla sostenibilità della rata. Non a caso il consolidamento dei tuoi debiti con il prestito compatta in un un’unica rata tutte le rate dei finanziamenti. Quelli che sono in corso di pagamento. E questa rata sarà non solo più bassa, ma anche più sostenibile.

La terza cosa importante su cos’è e come funziona il prestito per il consolidamento dei tuoi debiti? Con il consolidamento dei debiti il nuovo prestito dovrà permettere di risolvere e di prevenire i problemi ed i rischi di sovraindebitamento. Per definizione, il sovraindebitamento è, infatti, uno stato di crisi finanziaria che può sfociare nell’insolvenza. E che può riguardare non solo un consumatore, ma anche un’impresa oppure un libero professionista.

Dove e come chiedere il prestito

Il prestito consolidamento debiti si chiede, e si può ottenere, rivolgendosi ad una banca oppure ad una società finanziaria. Il cliente dovrà esibire, tra l’altro, pure tutta la documentazione utile sui prestiti e sui finanziamenti. Precisamente, tutti quelli in corso di pagamento che andranno estinti. Con l’erogazione del prestito di consolidamento dei debiti la banca andrà, infatti, a saldare il debito residuo. Quello, cioè, che è stato contratto con i debitori originari.