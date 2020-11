Il libero mercato è qualcosa di meraviglioso: riesce sempre ad anticipare o a seguire i nostri desideri. Certo, dietro ad ogni scelta di investimento da parte delle aziende c’è sempre un’équipe di esperti che studia e analizza la probabilità della domanda di noi consumatori verso un certo prodotto.

Questa volta il lavoro è stato più facile del previsto: la combinazione magica tra lockdown e incremento delle vendite di farina, lievito, salsa di pomodori e mozzarella indica una cosa sola. A casa gli italiani amano prepararsi la pizza. Sembra incredibile, il mondo può andare a pezzi ma noi italiani ci vogliamo comunque gustare questo piatto tanto caro alla nostra tradizione.

Certo, i nostri forni comuni da cucina non sembrano ottimali per la cottura della pizza e allora si è trovata la soluzione: il fornetto per delle pizze perfette. Ma cos’è e come funziona il fornetto per delle pizze perfette in due minuti? Vediamolo insieme.

Fornetto per delle pizze perfette in due minuti

Ci sono tante marche che hanno prodotto questo fornetto e, in generale, sono tutti simili. In pratica, si tratta di una cappa di metallo con uno sportello che si apre dal basso. In particolare, sulla parte superiore della cappa c’è un circuito elettrico, da attivare attaccando la spina del fornetto alla corrente, che produrrà calore.

Procedura

Attenzione, la procedura è semplicissima ma va seguita alla lettera. Avendo già preparato la pizza, posizioniamo il nostro fornetto su uno dei fornelli di casa e lo facciamo riscaldare.

Dopo qualche minuto, colleghiamo la spina del fornetto alla presa di corrente elettrica e, una volta riscaldata la parte superiore, inseriamo la nostra pizza.

Dopo due minuti di cottura controlliamo velocemente la nostra pizza e, soddisfatti, la togliamo. Un pizzico di sale e la pizza perfetta è pronta, come in pizzeria.

Ecco cos’è e come funziona il fornetto che fa delle pizze perfette in due minuti.