È disponibile su Netflix l’incredibile film sulla vita di un cantante famosissimo

Anche se con il caldo abbiamo iniziato ad uscire molto più spesso, ogni tanto ci ritroviamo ancora a guardare qualche bel film in streaming. Continuano, infatti, ad esserci delle sere in cui la tranquillità di casa vince sugli aperitivi e le cene in centro città.

Sappiamo bene, però, che spesso scegliere cosa guardare è difficile, perché la scelta è molta. Lo staff di Proiezionidiborsa è sempre al fianco dei lettori in questo senso e consiglia molto spesso film di qualità. Ad esempio qualche tempo fa abbiamo individuato l’imperdibile film su Netflix che è stato candidato a dieci Oscar.

Anche oggi restiamo su Netflix e lo facciamo con un’opera che racconta la vita di una celebrità. È disponibile su Netflix, infatti, l’incredibile film sulla vita di un cantante famosissimo.

La vita di Elton John

Consigliamo di guardare Rocketman. Questo bel film biografico narra della vita di Elton John, il celebre cantante inglese che a partire dagli anni ‘80 è stato sulla cresta dell’onda musicale.

Rocketman parte proprio dalla giovinezza di John, raccontando la difficile infanzia del cantante. Prosegue poi con i suoi studi alla Royal Academy of Music e la sua successiva carriera musicale. Tra grandi successi e una vita sregolata, Elton John diventerà uno dei più grandi artisti britannici viventi.

A certificare il successo di Rocketman è stato innanzitutto il pubblico, che ha fatto registrare incassi per quasi 200 milioni.

Non è solo il pubblico ad averlo apprezzato, ma anche i critici, che lo hanno indicato come uno dei migliori film del 2019. Il film ha vinto vari premi, tra questi il Golden Globe al miglior attore protagonista, Taron Egerton. Ha anche vinto l’Oscar per la miglior canzone originale, composta proprio tra l’altro dal vero Elton John.

Insomma un grande successo di cui possiamo godere comodamente a casa.