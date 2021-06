Anche ora che le restrizioni Covid si stanno allentando, ci potrà succedere di starcene a casa la sera a guardare un film. Infatti rimane sempre una cosa piacevole potersi sedere, rilassare, e farsi catturare da una bella storia.

Per fortuna oggi è più facile che mai trovare contenuti da vedere. Non sono solo i canali televisivi tradizionali a proporre grandi opere, ma anche le tante piattaforme online. Il problema è saper scegliere in mezzo a tutta questa varietà.

Lo Staff di ProiezionidiBorsa cerca sempre di aiutare in questa impresa. Ad esempio qualche tempo fa ha consigliato un film apprezzatissimo e che ha ottenuto tantissime nomination agli Oscar di quest’anno. Oggi invece andiamo a vedere un lungometraggio su Netflix che siamo sicuri sarà adatto a tutti. È disponibile su Netflix l’incredibile film adorato da pubblico e critica che non possiamo assolutamente perderci.

Lady Bird

Oggi consigliamo Lady Bird, scritto e diretto dall’americana Greta Gerwig, una delle registe in maggiore ascesa negli ultimi anni.

Lady Bird è una storia di formazione, ovvero parla di un’adolescente che incontra le difficoltà tipiche della sua età, e le supera riuscendo così a crescere. La protagonista è Saoirse Ronan, anche lei star che va molto forte negli ultimi anni.

La storia racconta di Christine McPherson, una studentessa che sta per finire il liceo a Sacramento, in California. Christine, che si fa soprannominare Lady Bird, vive in una situazione familiare difficile, con problemi economici e rapporti molto tesi. Il film mostra quindi i suoi problemi a vivere in questo contesto, ed i suoi tentativi di andarsene e seguire i suoi sogni.

L’accoglienza calorosa

Si tratta di un’opera straordinaria, che è stata accolta con acclamazione dal pubblico e anche dagli esperti. È stato inserito in tante liste dei migliori film dell’anno 2017, ed ha ottenuto ben cinque nomination agli Oscar.

È disponibile su Netflix l’incredibile film adorato da pubblico e critica che non possiamo assolutamente perderci. Opere di questo tipo ci permettono sempre di riflettere, anche se abbiamo passato da un bel po’ l’età di Lady Bird.