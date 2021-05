L’estate è alle porte e con lei anche la voglia della mitica crema di caffè.

Giunta nei nostri bar da ormai più di dieci anni, la crema di caffè è il perfetto sostituto della classica tazzina nelle giornate più calde. Gustosa e fresca, piace proprio a tutti, grandi e piccini. Il suo sapore ricorda molto la Coppa del nonno, lo storico gelato che tutti abbiamo assaggiato almeno una volta nella nostra vita.

La sua bontà e la sua freschezza, tuttavia, non si sposano perfettamente con la nostra linea ed è per questo che ne esistono diverse varianti.

Chi ama questa particolare crema ma non vuole ingrassare, ha sperimentato varie ricette per non rinunciare al gusto ma senza sensi di colpa. Oggi, Noi della Redazione proporremo una di queste varianti ipocaloriche che non solo è molto buona, ma è anche facilissima da preparare.

È deliziosa e leggerissima la crema di caffè che si prepara in pochi minuti e con soli 4 ingredienti

Ingredienti:

70 ml di caffè (orientativamente una caffettiera da tre tazzine);

una confezione da 200 grammi di fiocchi di latte;

30 grammi di latte condensato;

scaglie di cioccolato.

Prendiamo una ciotola, versiamo i fiocchi di latte, il caffè e il latte condensato. Frulliamo il tutto per pochi minuti e lasciamo in frigo per mezz’ora coprendo la ciotola con della pellicola alimentare.

Una volta tolta dal frigo, distribuiamo la crema in apposite coppe da dessert e spolveriamo il cioccolato in scaglie.

Qualche alternativa

Se vogliamo realizzare una crema ancora più leggera, possiamo seguire la ricetta descritta in questo articolo. Si tratta di un’alternativa senza derivati del latte, perfetta per chi ne è intollerante o semplicemente non ama i latticini. Possiamo scegliere dunque tra una variante più cremosa e un’altra più simile al tradizionale caffè freddo.

