Le fragole segnano lo spartiacque tra l’inverno e la stagione bella, primi e succulenti frutti che anticipano l’arrivo di tutti gli altri prodotti della nostra terra. Pesche, albicocche, ciliegie, susine, angurie e meloni. Chiediamo perdono se ne abbiamo dimenticato qualcuno. Il melone è decisamente uno dei frutti più dolci della stagione ma non facciamo questo errore quando lo consumiamo. Ci riferiamo a buttare via i suoi semi, che, invece dobbiamo conservare. Ma non per utilizzi classici come compost o concime. Vediamo un incredibile suggerimento che abbiamo avuto da un cuoco straniero.

La prima cosa che facciamo quando apriamo il melone

Quando portiamo a casa il melone, dopo averlo acquistato, lo tagliamo e, solitamente eliminiamo i semi interni. È decisamente uno dei frutti più dolci della stagione ma non facciamo questo errore quando lo consumiamo. Ci perdiamo una piccola bontà nascosta. Eliminiamo sì la buccia, ma i semi, invece:

separiamoli dai filamenti;

laviamoli bene;

filtriamoli;

lasciamoli asciugare.

Attenzione, infine: scottiamoli in padella, come dei pop-corn. Saranno decisamente una sorpresa piacevole e alternativa. Una tradizione che viene direttamente dai paesi poveri, in cui non si cerca di buttare via nulla, riciclando il più possibile.

La merenda perfetta ma non solo

Il melone fa benissimo anche alla nostra pelle, l’abbiamo visto in tanti articoli. Adesso che arriva l’estate, facciamo merenda col melone. Fresco e dissetante, magari inserito in una macedonia di frutta fresca. Una vera delizia. Oppure, negli spiedini di frutta, nel gelato o nel sorbetto fatti in casa. In alcuni stati dell’America ci fanno persino un’apprezzata alternativa alla mitica “Applepie”. O, addirittura, altri la inseriscono nelle cheesecake. E, se non lo abbiamo mai assaggiato, proviamo il risotto col melone. Semplicissimo da preparare, piace tantissimo ai bambini. Sarà perfetto per una deliziosa cena serale estiva o tardo primaverile. Ricordiamoci però di utilizzare il brodo vegetale.

