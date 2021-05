La muffa può crescere su molte cose incluso il cibo. Purtroppo, anche nei cibi come il pane. Si può vedere crescere qualcosa di verde o di blu o ancora giallo. Si deve stare davvero attenti quando la muffa compare nei cibi perché è molto pericoloso per la salute. E infatti è davvero sorprendente vedere crescere la muffa su un cibo così usato come il pane, per correre ai ripari si deve sapere subito questo trucco.

La muffa è un fungo

La muffa è un tipo di fungo, quindi le sue spore si trovano nell’aria. Infatti, le spore della muffa cercano questo tipo di alimenti per depositarsi indisturbate. C’è una soluzione per evitarlo? Certo, andiamo a vedere come rimediare per conservare il nostro pane nel migliore dei modi.

Mantenere il pane fresco può diventare un compito difficile per coloro che, come abitudine, desiderano conservarlo a lungo. I rimedi ci sono per imparare a riporlo nel giusto modo. Anche se è davvero sorprendente vedere crescere la muffa su un cibo così usato come il pane per correre ai ripari si deve sapere subito questo trucco.

Rimedi possibili

a) L’umidità favorisce la crescita delle muffe. Il pane si conserva asciutto evitando di avere le mani bagnate per evitare che si inumidisca. Se il pane è nella confezione di plastica originale non bisogna cambiarla perché in realtà è una protezione per il pane. La plastica previene l’accumulo di umidità all’interno della confezione;

b) il cestino per il pane è indispensabile. Si tratta di un contenitore che permette di mantenerlo fresco e asciutto. Acquistare un cestino di legno o di argilla assicura una buona conservazione perché sono i migliori materiali per la conservazione;

c) se ritrova il favore del nostro gusto scegliere il pane integrale, questo permette una efficace conservazione per un tempo più lungo;

d) un altro rimedio è congelare il pane magari tagliandolo a fette. Questo dà la possibilità di scongelare solo quello che serve. Tra l’altro il pane congelato, con il tempo perde la sua umidità e quando viene scongelato conserva il suo sapore.

In questo modo sconfiggeremo il pericolo che le muffe possano attaccare il nostro cibo per molti, il preferito da accompagnare a diversi piatti durante il pasto.