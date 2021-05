Cominciano le prime passeggiate e la voglia di ritrovarsi insieme attorno a un tavolo per chiacchierare e consumare qualcosa. Spesso la scelta va su antipasti che siano gustosi e non elaborati. Fra quelli preferiti è davvero poco noto l’incredibile motivo per cui melone e prosciutto si devono abbinare sempre insieme per l’antipasto.

Caldo e alimentazione

Tutti ci siamo accorti che le temperature sono in graduale aumento e anzi il meteo prevede una vera esplosione proprio a partire dal mese di giugno. Anche le nostre abitudini alimentari stanno cambiando e si passa dagli alimenti più calorici a quelli decisamente più leggeri in grassi e calorie.

Di questa linea sono gli antipasti, che in tutte le regioni d’Italia sono molto consumati. Sono piatti pratici e veloci e anche molto graditi perché non impegnano la digestione e permettono perciò di sentirsi abbastanza leggeri. Ogni regione italiana avendo le sue tradizioni in cucina ha anche i suoi antipasti. Di fatto è innegabile che con il periodo caldo uno degli antipasti più apprezzati è quello a base di prosciutto e melone.

Un antipasto da spiegare

Il melone, da non confondere con l’anguria, al taglio si presenta con piccole fette di colore giallo intenso ed ha un gusto accattivante e dolciastro. Il prosciutto crudo lo si conosce bene, può avere un sapore più deciso oppure più dolce, ma comunque sempre con una più o meno percettibile base salata.

Questo antipasto non nasce oggi, ma anzi è un classico della tradizione italiana, già presente sulle tavole degli italiani diversi decenni fa. Piace molto per questo abbinamento fra il dolce e il salato e perché alla fine nutre lasciando un senso di freschezza al corpo.

È davvero poco noto l’incredibile motivo per cui melone e prosciutto si devono abbinare sempre insieme per l’antipasto

Sappiamo bene che gli abbinamenti una volta non nascevano a caso, ma avevano sempre anche una tradizione salutare. Mettere insieme prosciutto e melone non è solo una questione di gusto, ma sembra che aiuti a rendere più digeribile il melone. Non a tutti quest’ultimo riesce leggero allo stomaco, ma abbinato con qualcosa di salato, sembra che il miracolo avvenga. Ecco il motivo per cui abbinare prosciutto crudo e melone sia stuzzicante per il gusto, ma anche per la digestione.

Un antipasto che può ricevere volendo anche un filo di olio EVO, se di buona qualità.