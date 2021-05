Sappiamo bene che le piante riescono a dare un tono davvero splendido alla casa. Tuttavia esse ci danno anche tanto lavoro. Innanzitutto è importante scegliere le migliori per il posto in cui ci troviamo. Ad esempio, se abbiamo un giardino ampio, va benissimo scegliere piante che crescano incontrollate. In questo senso, lo Staff di ProiezionidiBorsa ha recentemente consigliato di coltivare la menta, che ha tante ottime proprietà.

Chi invece ha meno spazio, e magari deve tenere le piante al chiuso, deve scegliere qualcosa che non prenda troppo posto. Oggi andiamo proprio a vedere come valorizzare al massimo piante da appartamento o sul balcone, in maniera davvero originale. È davvero pazzesco ma un semplice cucchiaio ci può aiutare a crescere delle piante bellissime in casa.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Il trucco a cui pochissimi pensano

Per mettere in pratica il nostro piano avremo bisogno di un po’ di spazio sul muro, e anche un poco di manualità. Prendiamo un cucchiaio e pieghiamo il fondo usando delle pinze. In tal modo creeremo un “ricciolo” su cui si possono appendere degli oggetti. Poi pratichiamo un foro sulla testa del cucchiaio, ed inchiodiamolo al muro.

Il sorprendente risultato

Osserviamo ora il prodotto finito: avremo un cucchiaio attaccato al muro, con il fondo piegato, pronto ad accogliere qualcosa da appendere. È quindi il momento di prendere un piccolo vaso, legarlo con un paio di cordicine, e poi appenderlo al cucchiaio.

Ripetiamo questo procedimento per quanti cucchiai vogliamo, ed avremo il muro pieno di piantine, tutte appese ad uno strumento particolare e che di sicuro non sarà subito riconoscibile. L’effetto finale sarà molto artistico, e darà un tono davvero originale alla stanza.

Stiamo solo attenti ad una cosa: il peso dei vasi. A meno che non vogliamo usare un mestolo, il nostro appendivasi improvvisato non riuscirà a sopportare stress troppo elevati.

È davvero pazzesco ma un semplice cucchiaio ci può aiutare a crescere delle piante bellissime in casa. Con un po’ di manualità riusciremo ad ottenere un effetto sorprendente e che lascerà tutti gli ospiti a bocca aperta.