In questa brevissima ricetta, noi di ProiezionidiBorsa vedremo come preparare un classico della pasticceria statunitense, appositamente adattata alla stagione estiva.

Infatti, oltre ad essere leggera e senza panna, avrà come protagonista la regina dei frutti estivi, ossia l’anguria. Vediamo come fare.

È davvero irresistibile questa freschissima cheesecake all’anguria light e pronta in pochi minuti

Ingredienti per la base

300 grammi di biscotti secchi digestive;

150 grammi di burro fuso;

50 grammi di latte;

colorante alimentare verde.

Ingredienti per il ripieno light

250 grammi di ricotta;

70 grammi di zucchero semolato;

250 grammi di formaggio spalmabile;

250 g di latte;

2 cucchiai rasi amido di mais;

1 cucchiaino di farina.

Ingredienti per la guarnizione

500 grammi di angurie;

gocce di cioccolato;

8 grammi di gelatina in fogli;

60 grammi di zucchero.

Procedimento

Iniziamo la nostra preparazione tritando finemente i biscotti digestive con un mixer. Mettiamoli in una ciotola insieme al burro fuso ed al colorante verde (unito precedentemente al latte). Trasferiamo il composto ottenuto coprendo il fondo di uno stampo a cerniera, rivestito di carta forno, livellandolo per bene. Mettiamo in frigorifero e nel frattempo prepariamo il nostro ripieno light.

Versiamo latte e zucchero in un pentolino e mescoliamo con una frusta a fuoco basso. Dopo di che aggiungiamo amido di mais e farina, rimestando, fino ad ottenere un composto cremoso.

Lasciamo raffreddare ed uniamolo alla ricotta ed al formaggio spalmabile. Ora versiamo il composto sulla nostra base di biscotti e livelliamo la cima. Mettiamo tutto in frigorifero per almeno 3-4 ore.

Per la guarnizione, frulliamo l’anguria pulita dai semi e filtriamo il liquido in un pentolino aggiungendo lo zucchero. Riscaldiamo il tutto e poi aggiungiamo la gelatina, precedentemente ammorbidita per 10 minuti in acqua fredda e dopo averla strizzata.

Lasciamo raffreddare e versiamo sullo stampo. Facciamo riposare in frigo per altre 2-3 ore e prima di servire versiamoci sopra gocce di cioccolato.

