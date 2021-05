Quando pensiamo ai pomodori ci vengono subito in mente salse, caprese o insalate. Pochi sanno invece che sono dei validissimi alleati nella vita quotidiana anche fuori dalla cucina. Ebbene, è davvero incredibile quanto i pomodori siano utili nella vita di tutti i giorni utilizzati in questi modi insoliti.

Lenire le scottature

Il primo rimedio che vogliamo condividere con i nostri lettori è un segreto delle nonne da tenere a mente. Il pomodoro aiuta a lenire le scottature, anche quelle solari. Si potranno dunque applicare un paio di fettine sulla zona da trattare. Lasciare in posa per una ventina di minuti. Si avvertirà immediatamente una piacevole sensazione di sollievo e di fresco. Il rossore tipico delle bruciature si attenuerà notevolmente. Questa operazione si può ripetere più volte durante la giornata. Non ci sono rischi anche per le pelli più delicate.

Per un viso luminoso

Conoscere gli utilizzi del pomodoro come alleato di bellezza consente di ottenere benefici stupefacenti spendendo davvero poco. Infatti, la sua ricchezza di vitamine e altre sostanze antiossidanti, lo rende eccellente per creare una maschera nutriente ed idratante. Frulliamo un paio di pomodori medi con 3 cucchiai di olio di cocco o di jojoba. Spalmiamo quindi sul viso, evitando la zona vicino agli occhi. Dopo una decina di minuti risciacquiamo con acqua tiepida. La pelle apparirà immediatamente più tonica e luminosa. Con l’aggiunta di una goccia di teatree oil diventa una maschera molto efficace per combattere l’acne.

Un rimedio di emergenza per illuminare la pelle in qualche minuto consiste nel tagliare a metà un pomodoro. Quindi versare sulla polpa un po’ di zucchero di canna. Ecco pronto un esfoliante totalmente naturale. Strofiniamo quindi la pelle del viso con delicatezza. La cute sarà libera dalle impurità e dalle cellule morte in un baleno.

Per dire addio all’elettricità nei capelli

Tutti dovremmo applicare un impacco di pomodori se abbiamo capelli elettrici o particolarmente secchi. Uniamo quindi la polpa ben frullata di due frutti a dello yogurt e qualche goccia di olio di oliva o di mandorle. Distribuiamo il composto sulla testa. Fasciamo con della pellicola trasparente. Dopo una mezz’oretta procediamo con lo shampoo come di consueto. L’elettricità avrà abbandonato le nostre teste. I capelli appariranno immediatamente più sani e lucenti.

