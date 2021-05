Pulire il bagno è un’attività quotidiana che ci porta via molto tempo. Sebbene pulire e igienizzare i sanitari sia un’attività lunga e noiosa, vedere il nostro bagno pulito e splendente ci ripagherà della fatica. Nonostante ciò, dopo avere passato ore ed ore a pulire i sanitari, può capitare di sentire dei cattivi odori provenire dagli scarichi. Sentire un cattivo odore provenire dai nostri sanitari anche poco dopo aver pulito il bagno ci può gettare nello sconforto. Dobbiamo stare tranquilli però perché i nostri sforzi non sono stati vani, perché contro i cattivi odori è sufficiente usare 2 prodotti molto comuni. È davvero incredibile ma solo in pochi sanno che basta unire questi 2 prodotti per dire finalmente addio agli scarichi maleodoranti.

Perché gli scarichi possono puzzare?

I cattivi odori che provengono dagli scarichi hanno diverse cause. Possono dipendere da alcune nostre cattive abitudini oppure da altre cause esterne. I cattivi odori provenienti dagli scarichi possono essere causati da resti di capelli e peli e materiale organico come unghie o pellicine. Infine, anche i residui di prodotti come shampoo e detersivi possono portare a questo problema. Il cattivo odore può anche derivare dalla fossa biologica o dal pozzo nero. Il pozzo nero, infatti, deve essere svuotato prima che si riempia del tutto perché altrimenti non potrà più svolgere bene la sua funzione. Se invece la fossa biologica non funziona in modo corretto potrebbe causare cattivi odori. Come abbiamo visto le cause dei cattivi odori dagli scarichi possono essere molteplici. Come possiamo eliminarli? È davvero incredibile ma solo in pochi sanno che basta unire questi 2 prodotti per dire finalmente addio agli scarichi maleodoranti.

Aspirina e pastiglia per la lavastoviglie

Questi due prodotti sono presenti nelle case di molte persone. Quello che non tutti sanno è che possiamo combinare la loro azione per liberarci finalmente dai cattivi odori degli scarichi. Per farlo, facciamo sciogliere in due bicchieri d’acqua calda un’aspirina. A questo punto uniamo una pastiglia per la lavastoviglie e mescoliamole insieme. Mettiamo un panno in microfibra sull’apertura dello scarico e versiamoci sopra la miscela. Lasciamo che questa agisca per almeno 30 minuti e poi versiamo nello scarico un litro d’acqua calda. Noteremo subito che il cattivo odore dagli scarichi sarà sparito e il nostro bagno sarà finalmente pulito, fresco e profumato.

