Un addome piatto è il sogno di ogni persona, uomo o donna che sia. Sappiamo tutti che un addome ben scolpito non si ottiene dall’oggi al domani e che bisogna lavorare sodo per ottenerlo e mantenerlo. Con questo articolo oggi vogliamo spiegare ai nostri Lettori come ottimizzare gli sforzi ed ottenere così i risultati in modo più veloce. Infatti, se facciamo gli esercizi giusti potremo finalmente sfoggiare il fisico da noi tanto desiderato.

È davvero incredibile ma secondo la scienza per avere un corpo da favola sarà sufficiente fare questi 3 esercizi che equivalgono a ben 100 addominali

Secondo uno studio condotto dall’Università di Valencia, fare nel modo giusto alcune varianti di plank per almeno un minuto equivale ad eseguire 100 addominali sit-up. Gli addominali sit-up sono quelli in cui partiamo dalla posizione supina con le ginocchia flesse e piedi a terra per tornare su flettendo il tronco. È davvero incredibile ma secondo la scienza per avere un corpo da favola sarà sufficiente fare questi 3 esercizi che equivalgono a ben 100 addominali. Vediamo insieme in che modo si eseguono.

Plank classico

Il primo esercizio da eseguire è il plank classico. Per eseguirlo correttamente, sdraiamoci in posizione prona e reggiamoci con le braccia piegando i gomiti a 90 gradi allineandoli così perpendicolari alle spalle. Il corpo in questo modo forma una linea retta, mentre la testa ed il collo devono rimanere dritti. Per tutta la durata dell’esercizio, gli addominali e i glutei devono rimanere ben contratti. Le gambe saranno leggermente distanziate tra loro e non dovremo piegare le ginocchia. Manteniamo la posizione per almeno 60 secondi.

Plank dinamico

Con questo tipo di plank solleciteremo i muscoli laterali dell’addome. Ponendoci sempre in posizione prona, anziché tenere le gambe l’una parallela all’altra dovremo incrociarle. Pieghiamo prima il ginocchio destro portandolo fino al petto, torniamo nella posizione iniziale e facciamo lo stesso con il ginocchio sinistro. Per avere risultati efficaci dovremo eseguirne 5 serie da 20 ripetizioni l’una.

Plank con movimento delle braccia

Partendo dalla posizione a quattro zampe e con lo sguardo rivolto in avanti, teniamo le braccia tese sorreggendoci con i palmi delle mani. Solleviamo il bacino e mettiamoci in punta di piedi: da questa posizione portiamo in avanti il braccio destro e flettiamo la gamba sinistra. Ripetiamo il movimento con il braccio sinistro e la gamba destra. Per risultati ottimali dovremo eseguire 5 serie da 20 ripetizioni l’una.

Consigli

È necessario essere costanti nel praticare questi esercizi e seguire uno stile di vita sano. Questi esercizi sono mirati per ottenere un addome perfetto, ma è necessario eseguirli 3 o 4 volte alla settimana.