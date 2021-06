Nei momenti di relax amiamo prenderci cura della nostra casa o del nostro giardino. Senza dimenticarci del nostro balcone o del nostro orto.

Oltre ai vasi di fiori, però, vorremmo poter avere anche qualche pianta da frutto sul nostro balcone. Ovviamente non possiamo coltivare piante troppo ingombranti: rischieremo di rendere il nostro balcone più piccolo e mal organizzato.

Come fare allora per abbellirlo con qualche particolare pianta? È davvero impossibile coltivare qualche pianta da frutto sul nostro balcone?

Non preoccupiamoci, questo articolo ci svelerà un segreto tanto semplice quanto prezioso.

È davvero incredibile ma basterà piantare questa rigogliosa pianta dai frutti succosi per rendere incantevole il nostro balcone

Le piante ed il giardinaggio in generale sanno regalarci gioia e serenità. Se solo potessimo, occuperemmo ogni angolo della nostra casa con graziose piante e fiori.

Siamo ormai invasi dalle nostre amate piante e abbiamo voglia di qualche novità. Potremo optare, allora, per qualche graziosa pianta da frutto. Non dovremo per forza ricorrere a chissà quale ingombrante arbusto.

Ci serviranno solo una o più piantine di fragole da piantare in pratici vasi con un diametro di 40 centimetri.

Con il semplice aiuto del terriccio e di un’esposizione al sole regolare, le nostre fragole cresceranno forti e rigogliose.

Inoltre, bagnandole ogni giorno, le faremo crescere al meglio grazie alla giusta umidità del terreno. In poco tempo avremo fragole grandi e succose che daranno un tono di colore al balcone. In ogni momento potremo offrire ai nostri ospiti un’invitante macedonia di fragole accompagnate da un po’ di gelato alla vaniglia.

I nostri vicini non smetteranno di chiederci informazioni su come abbiamo fatto a coltivare una così bella pianta dai frutti preziosi.

Una pianta dalla lunga vita

Queste piante hanno generalmente una vita produttiva abbastanza lunga e fruttuosa.

Se vogliamo assicurarci di avere sempre una piantina di fragole a nostra disposizione, ci basterà potare alcuni steli della nostra pianta.

Non dovremo far altro che tagliare gli steli che più ci interessano e piantarli in un nuovo vaso.

Ora che sappiamo come abbellire il nostro balcone con un frutto delizioso e magnifico, faremo invidia a tutti con il minimo sforzo.

