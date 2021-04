Innumerevoli sono le piante che possono sostituire delle sostanze, a volte pericolose, che giornalmente utilizziamo a casa. Non a caso leggiamo nelle loro etichette avvertenze inquietanti come “pericoloso”, “nocivo”, “tossico”. Motivo per cui sarebbe meglio utilizzare prodotti naturali. Le piante oggi sono usate per tutto fortunatamente. Tisane, infusi, creme, collutori, lozioni, shampoo sono un esempio.

È davvero incredibile il modo di utilizzo di queste piante nei trattamenti di bellezza e contro i disturbi fisici. Vediamo quali sono e come usarli.

Per accelerare l’abbronzatura

Oltre a mangiare la carote crude che contengono betacarotene, è necessaria l’essenza di bergamotto mescolato con l’olio di ricino. Anche mescolando l’olio d’oliva e l’olio di avocado favoriscono il prolungamento dell’abbronzatura soprattutto a vantaggio della pelle proteggendola dai raggi solari nocivi.

Per avere un alito fresco e profumato

È consigliato masticare una foglia fresca o essiccata di menta piperita o menta selvatica. Un collutorio “fai da te” è ottimo il vino di liquirizia, che si ottiene macinando la radice a pezzetti in 1l di vino bianco. Oppure il decotto di timo, che si ottiene bollendo la pianta senza radice in 1l di acqua.

Le piante contro i calli dei piedi

Sono necessarie le foglie fresche di calendula oppure il succo fresco di erba cipollina. Passare queste soluzioni direttamente sul callo insieme ad una garza ben stretta.

Contro il colesterolo ed eritemi

Fare un infuso di betulla in 1l di acqua e poi filtrare e berne 3 tazze al giorno.

Invece, contro gli eritemi dovuti a causa di irritazione bisogna usare la lozione di succo di cetriolo fresco. Oppure l’olio di mandorle dolci o, ancora, il gel estratto dalla pala di fico d’India.

Per tenere lontane mosche e zanzare

Bisogna bruciare le foglie di alloro oppure è necessario l’eucalipto fresco o essiccato.

