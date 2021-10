Sarà capitato un po’ a tutti di imbattersi in decorazioni per la casa da la sapore vintage, riposte lì in uno scatolone ad occupare spazio o a prendere polvere. Inutile pensare di poterli utilizzare per lo scopo per cui sono nati, in quanto ormai fuori moda. Ma questo piccolo ed incredibile manufatto in tessuto, può essere riciclato per dar vita ad altri oggetti decorativi e di tendenza.

Si tratta dei centrini, classici tessuti fatti a mano da mani esperte. Solitamente le nonne, che avevano una vera e propria arte tra le mani, occupavano gran parte del loro tempo nel confezionarli per il corredo.

I centrini venivano utilizzati come sottovasi o altro e venivano confezionati con ogni tipo di filato e colore. Quindi se si ha la possibilità di averne qualcuno a disposizione, sarebbe meglio non buttarli per riutilizzarli in svariati modi creativi.

Il tessuto vintage che torna di moda

Nelle case moderne di oggi, non c’è spazio per quei centrini fatti ad uncinetto del corredo della mamma o della nonna. Ma niente paura perché con un po’ di creatività si potranno creare tantissime decorazioni e dar nuovamente vita a quel pezzo si storia in chiave moderna.

Anche una delle influencer più famose al mondo ha sfoggiato proprio quest’estate delle borse e dei top, fatti proprio con questi centrini. Quindi se amiamo lo stile country e shabby chic non resta che provare. Si possono applicare direttamente sulla stoffa oppure creare un vero e proprio reticolo con tanti centrini tutti colorati.

Ma oltre a rivoluzionare il guardaroba, ci sono molte altre idee rivoluzionarie per decorare il proprio appartamento in poche mosse. Vediamo di cosa si tratta.

È davvero incredibile come questo vecchio tessuto possa essere riciclato in questo modo

Un vecchio e noioso cuscino a tinta unita, può diventare davvero fashion, se si applica un centrino, magari a tinta contrastante. Prendiamo ad esempio un cuscino colore verde acido con su applicato un centrino blu, l’effetto sarà davvero strabiliante.

In base alla forma del centrino, si potrà stabilire se posizionarlo al centro, al lato o posizionarne più di uno come una vera e propria composizione. Inoltre se si è bravi a ricamare, con del filo apposito da ricamo, si posso aggiungere fiorellini colorati o applicare delle perline colorate.

La stessa tecnica si può applicar sulle tende di casa. La decorazione delle tende è molto semplice, occorre sono un pizzico di fantasia, qualche centrino di grandi o piccole dimensioni, ago e filo. Con l’aiuto degli spilli, posizionare i centrini qua e la sulla tenda. Oppure se abbiamo voglia di ricamare possiamo fare tante linee ricamate verticali di diverse altezze dove alla fine dovrà essere applicato il centrino.

È possibile creare anche dei veri e propri quadri che possono anche essere dipinti. Possono essere incorniciati con il vetro ed essere appesi al muro, come delle vere e proprie opere d’arte. Basterà prendere una cornice con il vetro, un cartoncino colorato o neutro per lo sfondo e applicare il centrino. Quest’ultimo potrà essere anche dipinto per dare un tocco di colore alla parete.

Infine, con un centrino abbastanza grande è possibile creare anche un acchiappasogni. Con del fil di ferro creare la base dove della dimensione di 1 o 2 centimetri più grande del centrino. Rivestire il fil di ferro con della stoffa o nastro e applicare il centrino.

