L’antica saggezza delle nonne ci porta a riscoprire un alimento che considerato inutile, invece si rivela buono in cucina e prezioso alleato della salute. Lo faremo con un piatto che lascerà tutti sbalorditi per la sua semplicità e bontà. Allora è davvero incredibile come quest’erba che tutti sradicano dai loro giardini si trasformi un piatto saporito e dall’alto valore nutritivo.

Un’erba da rivalutare

Cresce nei campi in modo selvatico, ma qualcuno che ne conosce le proprietà la coltiva nel suo orto. L’ortica è certamente un’erba da rivalutare. Il fatto che abbia un potere urticante, e quando si cammina per i campi ci si accorge di questa sua particolare proprietà difensiva, non deve spingere a giudicarla male. L’ortica entrerà fra le erbe da rivalutare al più presto per la sua caratteristica d’essere ricca di sostanze nutritive.

Un’erba per le erbe e gli animali

Come già descritto in questo articolo l’ortica attraverso il suo macerato, è utile per concimare e tenere a bada gli insetti. Due caratteristiche da non sottovalutare prima di sradicare questa pianta dall’orto.

L’ortica è molto utile anche per le galline che ne vanno ghiotte ed è un ottimo alimento. Tagliate fine ancora fresche e con l’aggiunta di frutta e verdura saranno un buon alimento per polli e galline.

Benefici dell’ortica

L’uomo anche può approfittare dei benefici che dona questa pianta. Non è velenosa come si potrebbe pensare e anzi da sempre sin dall’antichità è usata come rimedio ad alcuni disturbi. L’infuso di ortica è diuretico e quindi abbassa la pressione del sangue. Può ridurre l’artrite e l’ipertrofia prostatica benigna. In Germania la Commissione per i farmaci fitoterapici, l’approva per prevenire le infezioni urinarie e i calcoli renali. Inoltre l’infuso aiuta in alcuni casi di anemia.

È davvero incredibile come quest’erba che tutti sradicano dai loro giardini si trasformi in un piatto saporito e dall’alto valore nutritivo

Con questa pianta si può preparare un’ottima frittata, anche molto nutriente, da considerare come piatto unico.

Procuriamoci 400 gr di ortica che metteremo a cuocere dopo averla lavate e pulita. La scoliamo e la tagliamo a tocchi. Sbattiamo 5 uova a cui aggiungiamo 100 gr di parmigiano reggiano e le ortiche. Saliamo e se vogliamo, aggiungiamo un po’ di pepe nero o rosa. Per una frittata ancora più gustosa allora usiamo per friggere l’olio di oliva, ma non quello extravergine. Non ci resta che mettere sul fuoco quest’ottima omelette, che ci darà un’iniezione incredibile di nutrienti, per un’esplosione di salute.