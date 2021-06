L’estate è la stagione del caldo, dei bagni ma può anche essere quella che nasconde alcune insidie. Queste riguardano sia noi esseri umani ma anche per i nostri cani e gatti. In un nostro precedente articolo avevamo parlato di come sia importante mantenere freschi e idratati i nostri pelosi.

Il tutto per evitare di farli disidratare con il rischio di insolazioni e colpo di sole. In estate, però non c’è solo questo problema per i nostri animali domestici. Infatti, è davvero incredibile che in estate molti sottovalutano questi 4 pericoli che possono fare molto male alla salute di cani e gatti.

Ci sono delle disattenzioni a cui bisogna porre assolutamente rimedio se si vuole evitare spiacevoli conseguenze per i nostri animali.

Il primo pericolo è relativo agli insetti che possono attaccare i nostri animali in estate. Il motivo è che spesso vengono messi gli antiparassitari senza documentarsi a sufficienza quale sia il tipo di protezione che danno.

È bene tenere presente che ogni prodotto contro gli insetti ha un suo eccipiente specifico per gatto e cane. Per questa ragione è bene sempre verificare bene la tipologia di antiparassitario e differenziare per tipo di animale.

Piante tossiche e camminate su superfici bollenti

Il secondo pericolo è legato alle piante che possono essere più o meno tossiche per i nostri animali. Spesso si sottovalutano bacche e rami così come alcuni petali che sono molto nocive.

Un esempio è il cosiddetto Forasacchi o orzo selvatico e l’ortensia. I primi due tipi di piante hanno alle estremità piccolissimi aculei che si possono aggrappare ai peli dei nostri pelosi oppure entrare nel naso se annusati.

In questi casi conviene subito rivolgersi al veterinario. Nel caso dell’ortensia, invece, se viene ingerita può addirittura causare vomito, letargia fino a convulsioni e coma.

Il terzo pericolo è la camminata sull’asfalto o sulla spiaggia bollente. Mentre noi umani abbiamo sandali o infradito i cani o i gatti se camminano su queste superfici possono bruciarsi i polpastrelli.

Quindi è bene fare attenzione e usare nel caso lozioni per calmare la sensazione di bruciore ed evitare piaghe e ragadi.

Uso esagerato d’insetticidi

Infine, l’ultimo pericolo è abusare di spray e insetticidi per combattere la presenza d’insetti in giardino. Queste sostanze possono essere, infatti, nocive per i nostri animali

Pertanto, è un bene usare prodotti naturali come candele alla citronella per ridurre il rischio d’intossicazione per i nostri amici a quattro zampe.