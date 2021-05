Uno dei segreti che più potrà aiutarci in cucina è quello di ricordarsi sempre che ogni cosa che maneggiamo e utilizziamo in una ricetta, deve essere considerato come una risorsa. E, quindi, mai come uno scarto. Difatti anche ciò che pensiamo non possa in nessun modo tornarci utile in altri modi, come ad esempio la busta di plastica in cui si conserva la frutta presa al supermercato, potrà sempre avere un altro scopo. Bisogna solamente conoscerlo.

Un sapore delizioso

Consideriamo ad esempio le cozze. Si tratta di un alimento buonissimo che in molti cucinano con l’obiettivo di utilizzarlo in tante ricette diverse. Come ben sappiamo quando le cuociamo in padella queste rilasciano un sugo carico di sapore, che solitamente a molti piace mangiare accompagnandolo con una fetta di pane bruscato. Bene, nel caso ce ne avanzi un po’ o non sia stato utilizzato tutto per l’impepata, è importante non liberarsene. Infatti è davvero da pazzi buttare l’acqua delle cozze perché può essere l’ingrediente vincente di questo primo piatto strepitoso.

Pasta acqua di cozze e alici

Quello che andremo a presentare è un piatto leggero e di pochi ingredienti, ma che stupirà tutti per la bontà e il sapore che riesce a regalare. Il tutto si basa, come abbiamo detto, sul sugo avanzato dall’impepata di cozze, che giustamente abbiamo deciso di non gettare via nello scarico del lavandino. Stiamo parlando della pasta all’acqua di cozze e acciughe. Vediamo come prepararla. Innanzitutto mettiamo l’acqua a bollire e, a tempo debito, buttiamo la nostra pasta, preferibilmente lunga. Non facciamo passare più di cinque minuti e, quindi, scoliamola e spostiamola in una padella riempita con l’acqua di cozze.

Che avremo prima filtrato a dovere, avendola versata in un contenitore coperto da un panno di cotone, di modo da eliminare le possibili impurità. Continuiamo quindi la cottura della pasta nella padella versando, se necessario, dell’acqua tiepida. A questo punto aggiungiamo le nostre alici e continuiamo a mescolare il tutto fino ad ottenere un composto cremoso e denso. Ed ecco che, con poco più di dieci minuti, due ingredienti e uno “scarto”, avremo realizzato un piatto da leccarsi i baffi. Del resto è davvero da pazzi buttare l’acqua delle cozze perché può essere l’ingrediente vincente di questo piatto strepitoso.