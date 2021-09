La pizza di tradizione napoletana è per molti un must che non conosce rivali. E forse è così davvero. Ci sono però delle varianti che, se non cediamo a paragoni con la pizza classica, possono rivelarsi ottime. Il gusto può sorprenderci al punto da rappresentare una valida soluzione per una cena con amici. Ne è un esempio, tre le altre, la paposcia pugliese. In questo caso invece parliamo della pizza al farro, cacio e pere che ci immerge nella stagione autunnale portandoci a saggiare nuovi ingredienti e prodotti di stagione. Iniziamo così ad abbandonare i frutti estivi che, per nostalgia, ancora andiamo cercando ma non hanno più il sapore che gli si addice. Se non altro perché il periodo non è più indicato.

Gli ingredienti della pizza per 4 persone sono:

350 gr di farina di farro (oppure 175 gr di farina integrale e 175 gr di farina 00);

190 ml di acqua tiepida;

una bustina di lievito di birra disidratato;

mezzo cucchiaio di zucchero;

4 pere piccole e un pizzico di sale.

Per la salsa al pecorino invece, occorrono:

6 dl di latte;

1 cucchiaio di maizena;

100 gr di pecorino romano grattugiato;

noce moscata;

una noce di burro;

pepe nero e sale.

È da provare questa pizza con gusti che profumano d’autunno con un impasto diverso dal solito

La preparazione della nostra pizza non è molto dissimile da quanto richiesto per l’impasto tradizionale se non per gli ingredienti in particolare. Possiamo usare un robot da cucina e versare la farina. Facciamo sciogliere il lievito in mezzo bicchiere di acqua tiepida e versiamo gradualmente. Progressivamente aggiungiamo l’acqua tiepida, un po’ di sale e di zucchero. Formiamo l’impasto che nella preparazione può anche fare a meno del robot e possiamo anche procedere a mano. Lasciamo riposare per due ore circa avendo cura di coprire il tutto con un canovaccio

Prepariamo la salsa

Il condimento sarà quel tocco in più che ci farà dire che è da provare questa pizza con gusti che profumano d’autunno con un impasto diverso dal solito. Ci tocca preparare la salsina al formaggio per immergerci davvero in un sapore tutto da scoprire. In una pentola su fuoco basso lasciamo sciogliere la maizena in poco latte. Poi aggiungiamo il resto del latte aggiungendo sale, pepe, burro e noce moscata. Aspettiamo la salsa si addensi, spegniamo il fuoco e aggiungiamo il pecorino.

Per completare la nostra pizza

A questo punto possiamo stendere la pasta che sarà lievitata e ricaviamo 4 cerchi che disponiamo su 4 teglie. Sbucciamo le pere e tagliamo a fette. Copriamo l’impasto con la nostra salsa e le fettine di pere. Inforniamo per 15 – 20 minuti a 220° in forno preriscaldato. La nostra pizza al farro sarà deliziosa e ci verrà voglia di replicare presto l’impasto.