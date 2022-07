Anche se si decide di fare la dieta questo non significa rinunciare ai dolci. Esistono tante alternative gustose da preparare con poche calorie e grassi. Ad esempio la torta all’acqua con il burro d’arachidi.

Il burro d’arachidi, come suggerisce il nome stesso, si ottiene dai semi di arachidi sgusciati, lavati e tostati e vengono macinati fino ad ottenere un composto oleoso. Presenterebbe alcuni benefici per la salute, infatti è considerato un alimento energizzante.

Soprattutto per l’alimentazione vegetariana e vegana permette di integrare vitamine e amminoacidi. Contribuisce a mantenere il colesterolo cattivo (LDL) basso e quello buono (HDL) nei giusti range di riferimento. Il suo contenuto in folati lo rende anche un alimento antiossidante.

Adesso concentriamoci su come preparare questa gustosa torta adatta per lo spuntino mattutino o di mezza giornata.

È da provare la ricetta di questa torta morbidissima e semplice senza uova e burro per restare leggeri a colazione

Gli ingredienti da mettere sulla tavola sono:

a) 250 g di farina;

b) 280 ml di acqua;

c) 1 bustina di lievito per dolci;

d) scorza di arancia grattugiata;

e) 2 cucchiai di stevia;

f) 70 ml di olio di semi di girasole;

g) 1 bustina di vanillina.

Andiamo ad assemblare il tutto.

Prendiamo una ciotola abbastanza capiente e versiamoci dentro l’acqua, a temperatura ambiente, e la stevia. Con l’aiuto di una frusta agitiamo fin quando la stevia non si sarà sciolta. Dopodiché aggiungiamo l’olio e setacciamo la farina poco alla volta, per non formare grumi.

Grattugiamo la scorza d’arancia, la uniamo e continuiamo a lavorare l’impasto fino a quando non otteniamo un panetto liscio ed omogeneo. Uniamo la vanillina, il lievito e finiamo di mescolare.

Una volta finito, riponiamo il composto in una tortiera (preferibilmente del diametro di 22 cm), ricoperta di carta da forno. Mettiamo in forno, preriscaldato a 180°, per 40 minuti.

Di tanto in tanto controlliamo con uno stuzzicadenti la cottura. Una volta ultimata la cottura aspettiamo che si raffreddi. Dopo essersi raffreddata sciogliamo in un pentolino a bagnomaria un po’ di burro d’arachidi e a colatura lo facciamo cascare sulla nostra torta.

A questo punto il nostro dolce all’acqua con burro d’arachidi sarà pronto per essere servito e mangiato.

È da provare la ricetta di questa torta morbidissima e facile da cucinare. Come alternativa al burro d’arachidi si potrebbe optare al cioccolato fondente.

Lettura consigliata

Non si potrà resistere alla ricetta di questi semplici e deliziosi burger vegani di fagioli borlotti fatti in casa con pochissimi ingredienti