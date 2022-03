Purtroppo la mancata tenuta dei supporti un area 1 euro sta facendo accelerare al ribasso il titolo Fullsix. Lo scenario più probabile di cui avevamo parlato a inizio anno, quindi, si sta concretizzando spingendo le quotazioni sempre più in basso.

D’altra parte è da agosto 2021 che le azioni Fullsix scendono ininterrottamente, quale potrebbe essere il livello di svolta? Quando potrebbe diventare molto probabile un’inversione rialzista?

Come scritto nel report precedente, storicamente l’area di prezzo in prossimità di 1 euro aveva sempre sostenuto le quotazioni. La sua rottura, quindi, non ha fatto altro che aumentare la forza dei ribassisti ai quali il colpo di grazia è arrivato con la chiusura settimanale inferiore a 0,83 euro. A questo punto, quindi, l’obiettivo più probabile del ribasso è diventato area 0,696 euro (III obiettivo di prezzo). Questo livello potrebbe essere un ottimo punto di ingresso per chi pensa di volere investire sul titolo Fullsix.

Ovviamente un immediato recupero di area 0.83 euro potrebbe dare una forte spinta rialzista al titolo.

Avvertenze

Prima di concludere vogliamo ripetere alcune raccomandazioni:

Fullsix è un titolo che va approcciato con molta cautela, anche per via della sua capitalizzazione di poco inferiore agli 8 milioni di euro. Il basso controvalore scambiato, quindi, nelle fasi di interesse sul titolo ne amplifica enormemente la volatilità. Il consiglio, quindi, è di essere molto prudenti qualora si dovesse decidere di investire su Fullsix;

le azioni Fullsix fanno parte della black list della Consob che include quello che devono fornire un’informazione con cadenza mensile sulla propria situazione aziendale e finanziaria. Da notare che dopo un miglioramento dell’indebitamente a fine settembre, da ottobre in poi abbiamo assistito a un nuovo peggioramento della situazione sul titolo. Prestare, quindi, molta attenzione.

Il titolo Fullsix (MIL:FUL) ha chiuso la seduta del 14 marzo in ribasso del 4,66% rispetto alla seduta precedente e ha segnato un ultimo prezzo a 0,696 euro.

Time frame settimanale