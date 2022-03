Con la primavera alle porte anche la nostra cucina si tinge di colori e profumi nuovi. È così che in un attimo dalla grigia cucina di città ci vediamo trasportati in riva al mare. La tiepida brezza marina ci avvolge e il profumo di limoni appena raccolti ci fa sognare.

Uno dei dolci della tradizione campana che più possono farci viaggiare con la mente è sicuramente la torta caprese. Facile da preparare è una vera esplosione di gusto a cui è difficile resistere.

La versione che proponiamo oggi non solo ha un ingrediente gustoso come il cioccolato bianco. Per dare uno sprint in più a questo dolce fresco e gustoso aggiungeremo anche del limoncello. Liquore campano per eccellenza che ci trasporterà subito a Sorrento.

È così inebriante e avvolgente questa torta caprese al profumo di limoni che ci sembrerà di essere a Sorrento

Il contrasto tra il dolce del cioccolato e l’acidulo del limone fa di questa torta il dessert ideale. Sia per concludere un pasto anche abbondante, ma anche per cominciare la giornata a colazione.

Ingredienti:

350 gr di mandorle bianche già pelate;

230 gr di zucchero;

230 gr di burro;

200 gr di cioccolato bianco;

5 uova;

5 limoni biologici meglio se di Sorrento;

30 ml di limoncello;

1 bustina di lievito per dolci;

1 pizzico di sale.

Procedimento:

Rompiamo le uova e dividiamo i tuorli dagli albumi. Montiamo quindi gli albumi a neve con un pizzico di sale e teniamoli da parte. Così il ripieno sarà più soffice e spumoso;

In un’altra ciotola uniamo burro, zucchero e tuorli e montiamoli con lo sbattitore elettrico o con la planetaria. Quando il composto sarà chiaro e spumoso è pronto;

Tritiamo le mandorle già pelate e riduciamole a farina oppure compriamola già pronta. Sciogliamo poi il cioccolato bianco a bagnomaria e grattugiamo la scorza dei limoni;

Ora è il momento di unire tutti gli ingredienti. Nella ciotola con burro, tuorli e zucchero montati aggiungiamo prima la farina di mandorle. Poi il lievito, i limoni grattugiati e il limoncello a filo. Se non abbiamo il lievito abbiamo già spiegato come sostituirlo con altri ingredienti che abbiamo in dispensa;

Per finire uniamo gli albumi montati a neve e amalgamiamo il tutto con una spatola in silicone. Mescoliamo dal basso verso l’alto per inglobare l’aria;

Rivestiamo con la carta forno uno stampo con cerniera e inforniamo in forno preriscaldato a 200° gradi. Dopo circa 5 minuti abbassiamo la temperatura a 170° gradi e lasciamo cuocere per 40 minuti;

Lasciamo raffreddare e decoriamo con lo zucchero a velo e della scorza di limone.

Insomma è così inebriante e avvolgente questa torta caprese che possiamo servirla dopo ogni pranzo o cena. Però invece di abbinarla al solito limoncello serviamola con un liquore dal colore davvero spettacolare. Il digestivo alla lavanda si prepara in poco tempo e ci aiuterà a digerire qualsiasi pasto abbondante.

Approfondimento

Gli amanti del caffè non potranno resistere a questa cheesecake speciale