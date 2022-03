È con le patate viola la ricetta di questi gnocchi vegetariani fatti in casa buonissimi grazie a una verdura di stagione

L’inverno è agli sgoccioli ma i frutti di questa stagione si trova ancora sui banchi del mercato e tra le corsie dei supermercati. Ogni anno cerchiamo di sfruttare al meglio quello che ci offre la terra e di rispettare il più possibile la stagionalità dei prodotti. Per questo motivo, nel creare ricette cerchiamo sempre di usare ingredienti genuini.

È importante rispettare la ciclicità dei prodotti anche per godere al meglio dei loro sapori e delle loro proprietà. L’inverno ci regala moltissime verdure dalle quali possiamo prendere spunto per creare un piatto nuovo. In questo caso è con le patate viola e non gialle l’impasto che vogliamo proporre.

Gli gnocchi, amati da tutti e molto versatili, saranno buonissimi fatti così.

Come sono le patate viola

Le patate viola, come quelle bianche, gialle o rosse sono delle Solanacee. Sono quindi dei tuberi antichissimi, forse un alimento tra i più antichi al mondo. Si prestano perfettamente a diverse ricette, dai primi ai secondi piatti e anche a diversi contorni. In realtà anche tra le patate viola si distinguono diverse varietà, come quelle violette che dentro sono gialle e le patate blu.

Possono risultare quasi farinose in bocca, hanno lo stesso sapore dolce delle castagne e la stessa consistenza. Sono leggermente più piccole e allungate delle tradizionali e perfette per gli gnocchi per la loro consistenza pastosa.

Come anche quelle che siamo abituati a mangiare hanno un ridotto apporto calorico. Questo le rende leggere e perfette anche da mangiare bollite con un filo d’olio evo.

La loro caratteristica peculiare resta comunque il colore che rende ogni piatto in cui vengono utilizzate un piatto unico.

È con le patate viola la ricetta di questi gnocchi fatti in casa buonissimi grazie a una verdura di stagione

La verdure che useremo per condire i nostri gnocchi è la verza.

Questo piatto completamente vegetariano può essere modificato aggiungendo un po’ di pancetta tra gli ingredienti per chi lo preferisce. Vediamo cosa ci serve per relizzare questo piatto per 4 persone.

Per gli gnocchi ci serviranno:

1 kg di patate;

250 gr di farina.

Non utilizziamo le uova in questa ricetta ma se lo dovessimo preferire si possono sempre aggiungere.

Per il condimento ci servono:

mezza verza;

aglio;

olio evo;

alloro;

pancetta affumicata per una versione non vegetariana.

Mettiamo a bollire le patate accertandoci di non esagerare. Devono essere cotte ma restare compatte.

Una volta raffreddate procediamo ad impastare con la farina. Possiamo diminuire o aggiungere la farina a nostro piacimento a seconda di come gradiamo gli gnocchi.

Per gnocchi più duri ne dovremo mettere meno. Nel frattempo mettiamo a soffriggere l’aglio in padella con l’olio e l’alloro.

Tagliamo e laviamo la verza, la facciamo a listarelle e la mettiamo in padella con l’olio, l’aglio e l’alloro. Facciamo stufare per bene.

Una volta cotti in acqua bollente salata finché vengono a galla, mettiamo gli gnocchi in padella e saltiamo per un paio di minuti.

Ecco pronto un primo piatto dalle note dolci con cui fare bella figura.