Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Le verdure e gli ortaggi sono gli alimenti della salute. Ce li regala direttamente la terra per il nostro benessere. Ma ci sono delle regole da rispettare per poterli conservare bene senza danno alla salute. Molti pensano che tutte le verdure e gli ortaggi possono essere conservati in frigorifero. Invece non è così ed in più è completamente sbagliato conservare queste verdure in frigorifero.

Nessun frigo per queste verdure

Vediamo quali sono le verdure che non vanno conservate in frigo e perché. Le verdure e gli ortaggi da non mettere mai in frigorifero sono: pomodori, melanzane, cetrioli, zucchine, fagiolini, zucche, rape, patate, aglio, cipolle e scalogni.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Ci si può chiedere come mai non bisogna mettere in frigo queste verdure per conservarle meglio? La risposta è che se si mettono in frigo queste verdure non si conservano meglio, ma si rovinano più velocemente.

Come mai si rovinano in frigo? Perché non tutti i prodotti che provengono dalla natura sono nati con le caratteristiche per sopportare il freddo. Se perciò si mettono in un ambiente freddo come il frigorifero, succede che cominciano a guastarsi molto più velocemente che se tenuti a temperatura ambiente.

Le verdure che amano il caldo. È completamente sbagliato conservare queste verdure in frigorifero

Da cosa dipende questo? Tutto ciò dipende dal fatto che alcune verdure nascono in climi caldi, come ad esempio i pomodori. Le cellule del pomodoro sono fatte in modo tale che il caldo non fa loro niente, ma al contrario il freddo le decompone.

Quando comincia il processo di decadimento delle verdure? Questo processo si può dire inizia non appena stacchiamo la verdura dalla terra. Da quel momento le verdure non si nutrono più degli elementi che provengono dalla terra, ma piuttosto dei propri. È un meccanismo di sopravvivenza. Per cui prima si mangiano e meglio è. Se si attende a consumare le verdure alla fine le troveremo molto povere di quelle sostanze che dovrebbero nutrirci.

L’esempio del pomodoro

Quando si acquistano i pomodori, ad esempio i datterini, meglio comprarli ancora attaccati al rametto, così che possano sfruttare le sostanze che vengono da questo.

Se il pomodoro è messo in frigo comincia deteriorarsi velocemente, e perde per di più il sapore. È quanto ha stabilito una ricerca pubblicata sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences dal prof. Harry Klee dell’università della Florida. Già una temperatura più bassa di 12 gradi comincia a togliere sapore al pomodoro. Se poi si lasciano in frigo in modo adeguato, l’aspetto esteriore resta lo stesso, ma la modificazione degli enzimi del pomodoro, porta alla quasi totale scomparsa del sapore nel giro di pochi giorni.

I pomodori come le altre verdure citate sopra nascono in ambiente caldo e vanno conservate altrettanto alla temperatura ambiente. Si legga questo articolo per conoscere quali sono le verdure invece da conservare in frigo.