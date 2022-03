L’avvento della primavera non preannuncia soltanto il momento di fare le pulizie di casa e i lavori in giardino. È anche il momento di fare il cambio di stagione negli armadi e, magari, di rinnovare un po’ il nostro look. Tra i capi più richiesti nei negozi fisici e online, ci sono senza dubbio le borse.

Le alternative sono come al solito molte: tracolle, pochette, zaini, shopper, postina, a secchiello sono solo alcuni dei modelli tra cui scegliere. Per questo, molti si chiedono quale sia la borsa giusta da acquistare per essere alla moda la prossima primavera estate. Ebbene, nostalgici e appassionati di abbigliamento e accessori vintage saranno sorpresi di scoprire la nuova (vecchia) tendenza della prossima stagione.

È comoda e adatta a tutti i giorni questa borsa che torna finalmente di moda e spopolerà in primavera estate 2022

In fatto di borse, la primavera estate 2022 attinge a piene mani dalla moda di fine anni ’90, inizio anni 2000. Il must have della prossima stagione, infatti, sarà la borsa denim, più comunemente conosciuta come borsa di jeans. Non sarà dunque un modello specifico a guidare la moda di quest’anno, ma un materiale.

Possiamo acquistare una borsa di jeans in tante forme e modelli, dalle tracolle alle handbag. Il vantaggio di questo accessorio è senza dubbio la versatilità. La borsa di jeans è comoda e adatta a tutti i giorni, sta bene con tutto e dà un tocco particolare al nostro look. Di contro, non è una borsa con troppe pretese o che dà troppo nell’occhio. Insomma, possiamo abbinarla senza impegno a ogni tipo di stile, sentendoci sempre a nostro agio.

I modelli di borsa denim più gettonati e qualche abbinamento consigliato

Come detto, possiamo trovare borse di jeans in tutte le forme e gli stili. Innanzitutto, prima di correre a comprarne una, cerchiamo nei nostri armadi, tra i nostri vecchi accessori: potremmo trovarne una che salta fuori dal passato. Ma se negli anni 2000 avevamo gusti diversi, alcuni modelli imperdibili sono la borsa patchwork (proposta da Dolce&Gabbana) o quella borchiata (proposta da Valentino).

In alternativa, diversi marchi (come Acne Studio) stanno proponendo borse denim fatte con tele riciclate. Mentre Versace by Fendi (collaborazione delle due grandi case di moda) propone una borsa in stile trompe l’oeil, su cui l’effetto jeans è solo stampato.

Proprio come un paio di jeans, la borsa denim vale tutto l’anno e con tutti gli abbinamenti. Un look che sta spopolando, però, è il total denim, portato in auge da molte celebrità. Il total denim è uno stile che non costa troppo e che può regalarci grandi soddisfazioni già da questa primavera.

Lettura consigliata

Con questo trucco dal gusto vintage indossiamo una semplice maglietta con grande stile