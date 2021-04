Riapriranno anche palestre, piscine, corsi vari e campi di calcetto. Solo per citarne alcuni. Perché ci manca non solo lo sfogo fisico, ma anche quello sociale. Anche solo la voglia di mettersi in competizione tra amici e colleghi! Ma, è assolutamente fantastico come possiamo smaltire le calorie di Pasqua anche con queste semplici azioni casalinghe quotidiane. Vediamo con i nostri Esperti come sentirci meglio ed eliminare qualche chilo di troppo anche senza sport diretto.

La Top 5 delle azioni smaltisci calorie di casa

È assolutamente fantastico come possiamo smaltire le calorie di Pasqua anche con queste semplici azioni casalinghe, vedendo la classifica delle più impegnative:

un’ora di giardinaggio fatta senza pause, con rastrellamento delle foglie, potature, carico e scarico bidoni, salita e discesa dalle scalette, ci farà bruciare ben 330/320 kcal;

medaglia d’argento per le tradizionali operazioni di sistemazione della casa: da rifare i letti, a spolverare, svuotare la lavastoviglie e spazzare, che comporteranno il consumo di circa 315 kcal.;

terzo posto del podio per una rasatura del prato, avanti e indietro col tagliaerba per un’oretta, che ci farà eliminare 310 kcal;

subito sotto al podio, il mitico “straccio per i pavimenti”, che, se passato con energia per tutti i pavimenti di casa, contribuirà all’eliminazione di circa 160 kcal;

prendersi cura del nostro cane, lavandolo e spazzolandolo con cura per 45 minuti almeno, ci farà consumare un centinaio di kcal.

Come possiamo ben vedere, chi ha la fortuna di avere un giardino, ha una minipalestra casalinga. Onore e merito però anche alle nostre splendide compagne, madri e nonne, che, occupandosi con cura della casa, uniscono l’attività di smaltimento calorico.

Ci sono anche delle azioni insolite che ci aiutano

Potrebbe magari sorgere spontanea la domanda ai nostri Lettori su chi abbia commissionato questo sondaggio. Presto detto: arriva dagli Usa ed era inserito in una campagna pubblicitaria di un grande rivenditore di Bricolage americano. Della serie: ti invito a comprare invogliandoti con i risultati sul tuo fisico. E, in effetti, è uno spot decisamente convincente. Ma, tornando a noi, ecco qualche chicca veloce su alcune azioni impensate che ci fanno perdere peso:

baciare il partner una mezzoretta elimina circa 35/40 kcal;

chi ama giocare a carte, sappia che, anche da seduto, brucerà 115 calorie in un’oretta e mezza;

aspirare e lavare la macchina elimina 105 kcal;

fare la classica spesa al supermercato, avanti e indietro col carrello, equivale a bruciare 45/50 kcal.

