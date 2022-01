Molte volte, preparare un dolce per la colazione, o da servire come dessert, potrebbe portare via molto tempo ed energie. Infatti, molti si scoraggiano già in partenza pensando alle dosi da calibrare, alla lavorazione degli ingredienti, ai tempi di cottura e così via.

Per tutti quelli che si trovano in questa situazione, o per chi ha semplicemente voglia di un dolce semplice e veloce, quest’oggi sveleremo una ricetta sensazionale.

Infatti, tra poco vedremo come realizzare un semplicissimo dolce da fare al forno che sbalordirà praticamente tutti.

È assolutamente da provare questo semplice dolce senza uova né latte, pronto in soli 10 minuti

Per preparare questo semplicissimo dolce, avremo bisogno di pochissimi ingredienti. Infatti, ci serviranno soltanto:

mezzo chilo di mele;

zucchero di canna;

marmellata ai frutti di bosco;

pancarrè, o pan bauletto.

I passaggi da effettuare saranno altrettanto semplici ed immediati, ma bisognerà prestare attenzione, come vedremo, alla fase di cottura.

Innanzitutto laviamo per bene le mele, tagliamole a spicchi e poi a cubetti abbastanza grossolani. Dopo di che, versiamo il tutto all’interno di una ciotola, irroriamo le mele con del Marsala dolce e spolveriamo un po’ di zucchero. Fatto ciò, lasceremo macerare le mele per almeno 10 minuti ed intanto preriscaldiamo il forno a 180 gradi. Il Marsala, come ben sappiamo, è un ottimo vino fortificato ed è perfetto da utilizzare nei dolci. Tuttavia, può essere anche sostituito con del succo d’uva o di mirtillo, nel caso volessimo servire questo dolce a dei bambini.

Quindi, effettuati questi passaggi, ora non ci resta che imburrare il fondo ed i bordi di una pirofila e spolverare con altro zucchero di canna.

Imburriamo anche ogni fetta di pancarrè e disponiamole trasversalmente all’interno della pirofila.

A questo punto, tra una fetta e l’altra, aggiungiamo qualche cucchiaio di mele macerate, senza dimenticare il loro liquido. Dopo di che, con l’aiuto di un cucchiaino, spargiamo qua e là anche la marmellata ai frutti di bosco. È assolutamente da provare questo semplice dolce senza uova né latte, pronto in soli 10 minuti.

Ora siamo pronti per infornare per almeno 35 minuti, tenendo d’occhio la cottura del pancarrè che non dovrà ovviamente bruciarsi.

Una volta sfornata possiamo spolverare un po’ di zucchero a velo e servire anche tiepida per distinguere ancor di più i sapori.

