Le tisane e le bevande calde si sa, sono ritornate con un po’ in anticipo rispetto alle previsioni per scaldarci durante il freddo improvviso e dirompente. Ce ne sono di diverse che oltre a scaldare il corpo riescono anche a soddisfare il gusto e il palato. Oggi parliamo della cioccolata calda che possiamo preparare a casa e di una variante in particolare. Infatti, è assolutamente da provare questa bevanda calda con spezia che ci coccolerà per tutto l’autunno e che comporta l’aggiunta del peperoncino piccante.

Già nel film Chocolat nel 2000 interpretato da una sempre impeccabile Juliette Binoche, vediamo la protagonista preparare questa impareggiabile variante di cioccolata calda. Nel film la bevanda riesce a far ritrovare il sorriso ad una burbera signora che inizia da qui ad aprire la sua interiorità. Si tratta di un modo, tutto cinematografico, di dare risalto alla bontà di questa variante di cioccolato che, a voler essere metaforici, scalda i cuori.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Proprietà del peperone piccante

L’Istituto di Ricerche Humanitas evidenzia che il peperoncino piccante avrebbe proprietà antibatteriche, analgesiche, antidiabetiche e antitumorali. Inoltre, sarebbe fonte di antiossidanti (Vitamina A, C, E, manganese e selenio). Ancora, conterrebbe molecole che favoriscono la coagulazione (vitamina K) e minerali che aiuterebbero la salute cardiovascolare. L’Istituto Humanitas però avverte che potrebbe anche irritare lo stomaco e aggravare problemi di reflusso o gastriti. Ma veniamo alla nostra ricetta della cioccolata calda con peperoncino da usare con parsimonia.

È assolutamente da provare questa bevanda calda con spezia che ci coccolerà per tutto l’autunno

Gli ingredienti per due persone sono:

300 ml di latte;

70 gr di cacao in polvere;

0 gr di fecola di patate o farina di riso;

80 gr di cioccolato fondente;

15 gr di amido di mais;

1 pizzico di peperoncino in polvere;

zucchero di canna o altro dolcificante.

Preparazione

Gustare questa variante di cioccolata gustosissima è un piacere che inizia già con la preparazione. Iniziamo lasciando sciogliere l’amido di mais e la fecola nel latte freddo. Mescoliamo bene e aggiungiamo il cacao in polvere. A questo punto sminuzziamo il cioccolato e uniamo al resto della miscela. Poniamo su fiamma media e mescoliamo fino ad ottenere la consistenza che desideriamo. Possiamo aggiungere il peperoncino man mano che procediamo nella preparazione badando di non esagerare altrimenti rischiamo di renderla troppo piccante. Una volta raggiunta la consistenza possiamo servire e guarnire con panna montata, scaglie di mandorle e cannella. Il nostro dessert è pronto per donarci momenti di dolce ristoro.

Per non rinunciare alle coccole di un buon dolce in autunno e in inverno possiamo provare, fuori casa, anche delle varianti del gelato che ci coccoleranno con un caldo abbraccio che sarà di contorno a quattro chiacchiere con amici.