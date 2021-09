Ci sono libri che possono leggere tutti nel senso che incontrano il gradimento di un pubblico variegato superando le distinzioni tra appassionati di determinati profili narrativi. Il libro che proponiamo oggi è così, mette tutti d’accordo e può piacere davvero a tutti: uomini e donne di ogni fascia d’età. Il titolo è “La tua seconda vita inizia quando capisci di averne una sola”, scritto dalla francese Raphaelle Giordano, un romanzo del 2015 per due volte in ristampa. All’esordio con 200mila copie vendute in Francia in pochissimi giorni ha scalato le classifiche in modo repentino scalzando dalle posizioni che contano grandi autori.

È assolutamente da leggere questo libro divertente che insegna ad essere felici

L’autrice all’inizio del romanzo regala al lettore un augurio che può suonare anche come un monito a rialzarsi dalla possibile apatia del quotidiano. “Sogno che ognuno possa imparare a conoscere i propri talenti ed essere responsabile della propria felicità. Perché non c’è nulla di più importante che vivere una vita all’altezza dei nostri sogni di bambini”.

La trama del libro

Il romanzo non racconta di imprese eroiche e impossibili ma parte da esempi ordinari e quotidiani. Descrive giornate in cui sembra tutto proceda per il verso sbagliato, quando tutte le avversità sembrano concentrarsi su noi stessi. Eppure, proprio in una di queste giornate da dimenticare la protagonista Camille incontra una persona, Claude, disposta ad aiutarla. In modo disinteressato e senza secondi fini. Quest’uomo le insegnerà a cambiare prospettiva, a guardare e fotografare la sua vita dal punto di vista opposto al suo. Camille inizia lentamente a riscoprire la bellezza delle piccole cose, dal profumo del caffè al mattino, alla capacità di andare d’accordo con il figlio ribelle. E persino a rivedere il rapporto con il marito.

Ingredienti

Senza cambiare il proprio stato di vita, il luogo in cui vive e le persone di cui si circonda Camille inizia a cambiare modo di approcciarsi all’altro e alle vicende. Tutto nel rispetto di veri piccoli esercizi e sforzi mentali da rispettare giorno dopo giorno. Ad esempio, ringraziare per quello che di buono accade, ripercorrere le sensazioni di un momento felice, guardarsi allo specchio e farsi dei complimenti. Questo piccolo assaggio non può che portarci a sostenere che è assolutamente da leggere questo libro divertente che insegna ad essere felici. Sulla falsariga di Raphaelle noi di ProiezionidiBorsa abbiamo trattato anche di un altro autore, Stephen R. Covevy. Questi fornisce uno schema più pratico e maggiormente orientato al successo professionale e che possiamo comunque considerare per le nostre letture.

Chi è l’autrice

Raphaelle Giordano è scrittrice, artista, pittrice, coach di creatività. Scrive normalmente sull’argomento cui più tiene e cioè l’arte di trasformare la propria vita per trovare e percorrere la strada del benessere e della felicità. Altri suoi scritti di fama indiscussa sono: “La felicità arriva quando scegli di cambiare vita” e (tra gli altri) “Oggi è il giorno giusto per dare una svolta alla tua vita”.