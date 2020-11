Online sta spopolando un nuovo modo di allenarsi. Questo ovviamente è dovuto alla chiusura delle palestre, che ha costretto moltissimi italiani ad allenarsi in casa oppure al parco. Se ci si allena a casa si è soliti cercare di riprodurre gli stessi esercizi che si fanno in palestra, per quanto questo possa essere possibile. Si acquistano nuove attrezzature, nuovi pesi, elastici e altre cose, ma è arrivato un nuovo modo di allenarsi a casa per avere un corpo da favola.

L’allenamento calistenico

È arrivato un nuovo modo di allenarsi a casa per avere un corpo da favola e questo è l’allenamento calistenico. Ma in cosa consiste? Il nome deriva da due parole greche, ovvero “kalos” e “shtenos”, che significano: la prima “bello”, la seconda “forte”. Per eseguire questi esercizi non serve nessun tipo di attrezzatura, potrebbe servire un’attrezzatura base magari per i livelli più avanzati di questo allenamento.

La forza di questa routine

L’allenamento calistenico consiste nello sfruttare il peso del proprio corpo e la forza di gravità. Per questo motivo non servono attrezzi, perché sarà il corpo il peso. Esistono vari livello: quello base, medio e avanzato, e ovviamente coloro che hanno desiderio di avvicinarsi a questa disciplina dovranno iniziare da quello base. Questo tipo di allenamento aiuta a mettere in forza l’intero corpo, perché è un vero e proprio total body.

I benefici

L’allenamento a corpo libero aiuta la mobilità del corpo e questo rafforza l’equilibrio e la coordinazione, grazie ai movimenti ampi. Sempre grazie a questi movimenti, il corpo sarà più flessibile, ma allo stesso tempo forte. Questo allenamento è ottimo perché non lavora tanto sulla forza, ma lavora molto sulla resistenza muscolare. Infine è un fantastico esercizio per bruciare i grassi. E online si trovano tantissimi video di personal trainer che mostrano gli esercizi da fare in casa, ideali per momenti come questo che si sta vivendo.

Approfondimento

