Finalmente tutto ciò che ci serve nello stesso posto. Non è più necessario scaricare le applicazioni singole di Word, Excel o PowerPoint. Da oggi, la nostra vita sarà molto più facile.

Fino ad oggi si potevano usare i software più conosciuti di Office solo singolarmente. Quindi si occupava più spazio nel dispositivo, avendo ben tre applicazioni. Microsoft ora mette a disposizione un’applicazione completa. All’interno si può decidere se creare un nuovo documento Excel, Word o PowerPoint. Inoltre, tra le funzione integrate si ha l’opzione “Lente”. Con essa si può inquadrare ed estrarre così un documento, una foto o una lavagna. Il file acquisito poi si può salvare in formato PDF.

È arrivato Microsoft Office per iPad e iPhone, finalmente tutto in una sola app

Non solo è possibile usare la funzione per estrarre il testo da una qualsiasi immagine. Rendendo più semplice trasferire gli appunti in formato digitale. Nonché trasferire un file tra computer e telefono in pochissime mosse. L’applicazione si può usare avendo un account Microsoft, ma è disponibile anche senza registrazione. Se si accede da un account Microsoft saranno disponibili funzioni aggiuntive. Ma anche la versione senza registrazione mette a disposizione funzioni utilissime.

Si possono creare PTT, cioè un file presentazione multimediale. Sia usando un modello per cominciare, che partendo da una presentazione standard vuota. Proprio come usare PowerPoint direttamente dal proprio computer. Una svolta per chi usa iPhone o iPad per lavoro. In questo modo sarà più semplice creare file e condividerli con i colleghi. Per non parlare della funzione “Dettatura” inclusa in Word. Si potrà scrivere un intero documento dettandolo direttamente dal proprio telefono o tablet.

Per poterlo utilizzare è necessario avere iOS 13.0 o versioni successive. L’applicazione è gratuita per le sue funzioni base. Ma è possibile fare sia acquisti in-app, che accedere al proprio account. E utilizzare tutte le funzioni comprese nel proprio abbonamento.

E quindi è arrivato Microsoft Office per iPad e iPhone, finalmente tutto in una sola app. Ovviamente, se non serve avere tutte le applicazioni si può sempre scaricarle singolarmente. Infatti se serve solo Word, ad esempio, continuerà ad essere disponibile nell’App Store.

