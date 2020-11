Una casa sporca nessuna la vuole. E magari le superfici visibili saranno pure pulite, ma quelle non visibili? Gli angoli nascosti della casa? Oppure, quante volte è successo che, spostando il divano di casa sotto si trova un mondo di polvere, oppure oggetti smarriti circa 10 anni prima? È assolutamente normale, perché purtroppo si tende a pulire solo ciò che è visibile. Ma “l’essenziale è invisibile agli occhi”, ricorda il Piccolo Principe, e questa massima vale anche nelle pulizie. Dunque è arrivato il momento di togliere la polvere dietro i termosifoni.

La polvere e il termosifone

Se uno si affaccia a guardare il mondo che si è creato dietro il termosifone potrebbe spaventarsi. “Da quant’è che non viene pulito là?”, ci si chiede. E la risposta ognuno la trova dentro di sé. Ma finalmente è arrivato il momento di togliere la polvere dietro i termosifoni, ed ecco come fare. È un metodo veramente veloce, che non richiede nessuno particolare strumento o un braccio particolarmente lungo. Cliccare qui se si vogliono scoprire altri metodi per rimuovere la polvere dal termosifone.

Ecco come fare

La cosa che viene spontanea fare è quella di prendere un panno umido e passarlo sulla superficie. Ecco, assolutamente da non fare. In questo modo la polvere diventa una pallina appiccicosa di sporco difficilissima da rimuovere.

Ma invece quello che bisogna fare è prendere un panno umido e posizionarlo per terra, dietro il termosifone. Una volta posizionato il panno, prendere l’asciugacapelli e accenderlo alla massima potenza. Non va però acceso sull’aria calda, ma su quella fredda. Una volta funzionante sarà necessario puntare il phon verso la polvere che grazie al getto d’aria fredda scivolerà verso il basso attaccandosi al panno sottostante umido.

In questo modo la rimozione della polvere dal termosifone sarà velocissima. E così anche la ciò che è invisibile agli occhi ora sarà pulito. Non resta che andare a controllare, però, com’è la situazione sotto il divano.