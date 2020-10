Salvatore Ferragamo negli ultimi anni si contraddistinto per fare peggio del settore di riferimento. Gli ultimi novanta giorni, però, sembrerebbero avere invertito questo andamento ormai consolidato. È arrivato il momento di puntare su questo titolo azionario del settore della moda?

A dire degli analisti la risposta è no. Il consenso medio, infatti, è Hold, con un prezzo obiettivo medio che esprime una sopravvalutazione del 5% circa. Anche l’analisi dei multipli di mercato esprime un titolo sopravvalutato e ben più del 5%.

I principali punti di debolezza che abbattono il titolo sono:

a) Secondo le previsioni di Standard & Poor’s, le prospettive di crescita del fatturato dovrebbero essere molto basse per i prossimi anni fiscali;

b) La bassa redditività indebolisce l’azienda;

c) Le previsioni di vendita dell’azienda per i prossimi anni sono state riviste al ribasso, il che fa presagire un altro rallentamento dell’attività;

d) Negli ultimi dodici mesi le aspettative di vendita sono state significativamente ridimensionate, il che significa che per l’esercizio in corso sono previsti volumi di vendita meno importanti rispetto al periodo precedente;

e) Per gli ultimi quattro mesi, gli utili stimati dagli analisti sono stati rivisti al ribasso rispetto ai prossimi due anni;

f) Per l’anno passato gli analisti hanno rivisto significativamente al ribasso le loro stime degli utili.

È arrivato il momento di puntare su questo titolo azionario del settore della moda? La risposta all’analisi grafica e previsionale

Salvatore Ferragamo (MIL:SFER) ha chiuso la seduta del 19 ottobre in ribasso del 3,14%, rispetto alla seduta precedente, a quota 12,65 euro.

Le due settimane che ci separano della chiusura di ottobre potrebbero essere molto importanti per il futuro del titolo.

L’effetto dell’ottima performance degli ultimi 90 giorni, infatti, si ritrova nella tendenza rialzista in corso sia sul time frame giornaliero che su quello settimanale. Tuttavia, soprattutto sul settimanale, le quotazioni sono molto vicine al supporto in area 12,62 euro. Una chiusura settimanale inferiore a questo livello, infatti, farebbe svoltare al ribasso la tendenza in corso.

È sul time frame mensile, però, che si gioca la partita importante. Per il secondo mese consecutivo le quotazioni stanno cercando di rompere la resistenza in area 13,4 euro. Una chiusura mensile superiore a questo livello farebbe svoltare al rialzo anche la tendenza di lungo spingendo le quotazioni verso rialzi di circa il 100%.

Viceversa, un nuovo fallimento darebbe forza al ribasso in corso con obiettivi possibili in area 5 euro. Nel caso peggiore e più estremo, invece, le quotazioni potrebbero scendere fino in area 2 euro.

Time frame giornaliero

Time frame settimanale

Time frame mensile

