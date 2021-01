Durante gli anni Novanta sono state create tantissime serie tv che ci hanno accompagnato per lunghissimi periodi. Poche però sono state longeve come “I Simpson”.

Gli abitanti di Springfield ci hanno infatti accompagnato in tantissimi dei nostri dopo pranzi, facendo divertire spettatori più o meno piccoli.

Questi stessi telespettatori saranno felici di sapere che su Netflix è possibile seguire una serie nata dalla stessa mente che ha creato i Simpson. Infatti, è arrivata la sorprendente nuova serie Tv dell’autore de “I Simpson”.

Un nuovo cartone

Matt Groening è il geniale inventore di due delle serie Tv più amate di sempre. Parliamo, infatti, non solo dei famosissimi “I Simpson”, ma anche di “Futurama”, un cartone animato che molti conoscono.

Mentre il primo cartone è ambientato ai nostri tempi, il secondo spazia nella fantascienza ed è ambientato in un lontano futuro. In questo mondo i robot hanno una personalità e gli alieni non sembrano così tanto lontani da noi.

Dopo aver spaziato nel presente e nel passato, il geniale autore ha voluto creare un nuovo capitolo creativo ambientato questa volta nel passato. La nuova serie Tv è ambientata, infatti, nel medioevo, e mantiene intatta la carica esplosiva dei predecessori.

Disenchantment

La nuova serie Tv di Groening è ambientata in un mondo fantastico, che segue regole tutte sue. Avremo a che fare, quindi, con nani ed elfi, re e regine, caratterizzati però da quel pizzico di satira e ironia tipici dell’Autore.

La serie seguirà le vicende della principessa Bean, principessa di un regno incantato. Al suo fianco vi saranno un elfo magico e un piccolo demonietto tutto pepe.

Il trio si ritroverà da affrontare paure ed avventure, in un crescendo che li porterà ad esplorare dinamiche via via sempre più mature. Proprio per questo, i telespettatori non potranno che essere felici di sapere che è arrivata la sorprendente nuova serie Tv dell’autore de “I Simpson”.