Bene il lockdown è finito e ora è arrivata la scarpa per il distanzaimento sociale. Ci sono cose che si possono fare e cose che ancora non si possono fare. Ad esempio stare vicini. È arrivata la scarpa per il distanziamento sociale. Con questa invenzione ogni problema svanirà. La mascherina è ancora il trend di questa estate. Molti bar hanno inventato dei modi per attuare il distanziamento sociale all’interno dei loro locali. Da cappelli giganti a ciambelle giganti. Ogni invenzione è buona pur di stare lontani. Con il 3 giugno l’Italia riparte definitivamente anche con lo spostamento tra regioni e possiamo finalmente dire addio alle autocertificazioni.

L’ultima invenzione geniale è la scarpa per il distanziamento sociale. L’idea arriva da un calzolaio della Romania. Le scarpe inizialmente erano state realizzate per gli attori di teatro dall’artigiano Grigore Lup ma ora queste scarpe dal numero 75 sono per tutti coloro che vogliono essere sicuri di stare ad una distanza corretta per evitare di contrarre il virus. In Romania sono stati accertati circa 20 mila casi di covid-19 per un totale di circa 1.200 decessi. L’inventore ha raccontato a Reuters che in caso di una seconda ondata per quest’inverno è pronto anche uno stivale taglia 75.

Sono già molte le persone che hanno ordinato questa strana scarpa e chissà se magari anche gli artigiani italiani prenderanno spunto e inizieranno a realizzare scarpe dalla taglia 75. I modelli per questa stagione estiva passano dalla classica scarpa in vernice a delle sneakers comode da indossare tutti i giorni. Con queste due proposte l’artigiano ha coperto due target di età quello adulto e quello per i giovani e soprattutto due look quello elegante e quello più sportivo. Non si sa bene se onestamente siano comode come scarpe vista la grandezza, quindi non ci resta che provarle e stare a distanza grazie al nostro nuovo 75 di piedi.