Sembra che l’obiettivo di Telegram sia quello di unire le funzionalità dei social media con quelle dei servizi di messaggistica. Il colosso delle chat ha infatti da poco implementato una nuova funzione che aiuterà le tasche degli utenti. È arrivata la novità di Telegram che ci permette di guadagnare facilmente denaro senza pagare commissioni, ecco di cosa si tratta.

U’app tuttofare

Telegram continua mese dopo mese a pubblicare sempre nuovi aggiornamenti che rendono l’applicazione sempre più completa. Oggi possiamo infatti usare Telegram semplicemente per chattare, ma non solo. Grazie ai canali è possibile seguire aggiornamenti importanti, come quelli del Ministero della Salute riguardanti la pandemia, o i propri idoli preferiti.

Sui gruppi è invece possibile chattare con altre persone che condividono i nostri stessi interessi. È inoltre possibile partecipare a chat vocali simili a quelle offerte dall’app Clubhouse. Dal 2017, inoltre, è possibile fare acquisti direttamente sull’app. Da questo aprile Telegram ha annunciato l’arrivo dei pagamenti 2.0. Ecco come funzionano.

Acquisti su Telegram

Questa nuova funzione di Telegram rende ancora più facile fare acquisti direttamente sull’app. È arrivata la novità di Telegram che ci permette di guadagnare facilmente denaro senza pagare commissioni perfetta soprattutto per i negozianti. Questa funzione richiedeva l’apertura di un bot legato a un negozio o a un servizio. In questo modo i clienti potevano trovare l’attività ed effettuare acquisti direttamente sull’app. Con l’ultimo aggiornamento, però, gli acquisti sono effettuabili su qualsiasi chat.

Anche i pagamenti restano dentro l’app dato che è possibile utilizzare otto metodi di pagamento approvati da Telegram. Tutto ciò che serve è la propria carta di credito! È inoltre possibile lasciare una mancia per ringraziare i venditori e supportarli. Questo tipo di vendita è quindi perfetta per chi vuole iniziare a vendere online, per chi vuole ampliare la propria rete di utenti e non solo. Accedervi è inoltre molto semplice perché questa funzionalità è disponibile sia su smartphone che da computer.