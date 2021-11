Con l’arredamento di casa o dell’ufficio tutti amiamo creare un ambiente piacevole, che possa riflettere la nostra personalità e il nostro gusto.

Per chi ama avere delle piante in casa, ma non ha il tempo di prendersene cura ci sono delle grosse novità. È possibile avere piante e fiori naturali che non richiedono nessuna manutenzione, niente acqua, niente terra e non hanno bisogno della luce.

È apprezzato da tutti e di grande tendenza questo particolare complemento di arredo in grado di donare luce e colore all’ambiente. Vediamo di cosa si tratta nello specifico.

Se siamo appassionati di design e arredamento e amiamo introdurre nel luogo in cui soggiorniamo piante e vegetazione, i quadri stabilizzati che raffigurano la vegetazione sono incredibilmente belli.

Non si tratta di tele dipinte con pennelli e colori, ma di quadri con vera e propria vegetazione.

Ogni quadro contiene all’interno della sua cornice piante e fiori che sono stati sottoposti ad un particolare procedimento detto stabilizzazione.

Ecco perché è apprezzato da tutti e di grande tendenza questo particolare complemento di arredo in grado di donare luce e colore all’ambiente.

Come avviene la stabilizzazione

Le piante e i fiori stabilizzati si conservano solitamente per 10 anni e restano immutati.

Questo processo si ottiene sostituendo la linfa del vegetale con una miscela naturale a base di glicerina, quando le piante o il fiore in questione si trovano nel momento di massimo splendore.

La stabilizzazione è del tutto naturale avviene nel pieno rispetto dell’ambiente e senza l’uso di componenti chimici. Con questo processo le piante mantengono la loro naturalezza, freschezza e morbidezza senza aver bisogno di nulla.

I quadri stabilizzati arredano gli ambienti in modo nuovo e particolare, sono sempre capaci di stupire ovunque vengano posizionati.

Sono idonei a qualsiasi tipo di ambiente, sia quelli caratterizzati da un mobilio classico, oppure moderno e estroso.

Potrebbe essere una bella idea per la nostra casa e renderla ancora più bella e confortevole.