È appena diventato uno dei borghi più belli d’Italia, è in Trentino e per una settimana in agriturismo per 2 spendi 900 €

La lista dei borghi più belli d’Italia è appena stata aggiornata e ci sono interessanti new entry soprattutto in Trentino. Fra queste annoveriamo Caldes, piccolo paesino in Val di Sole che è davvero degno non solo di visita ma anche di una vacanza.

Soprattutto settembre si prospetta un’ottima stagione per visitare la Val di Sole e magari assaggiare le bontà della cucina solandro. Diamo un’occhiata più da vicino al paese di Caldes.

È appena diventato uno dei borghi più belli d’Italia: ecco Caldes

Uno delle primi punti d’interesse da visitare nel borgo montano di Caldes è sicuramente lo splendido castello appena restaurato e ridato agli antichi splendori. Il castello di Caldes è diventato sede di importanti eventi e mostre come quella che in corso sino al 5 novembre dedicata al pittore Bartolomeo Bezzi. Il piccolo centro è un vero gioiello con la Chiesa di San Rocco e il maestoso Palazzo Manfroni. Caldes è anche un centro apprezzato dagli amanti degli sport fluviali. Il fiume Noce, grazie alle diverse associazioni sportive e camposcuola diventa il fulcro per discese adrenaliniche di rafting, torrentismo, canoa, kayak, ed hydrospeed.

Vi possono accedere adulti e bambini. Inoltre presso il centro sportivo attrezzatissimo si trova un campo da tennis, un campo di pallavolo, una spiaggia con piscina all’aperto e tante aree pic-nic. A proposito se vogliamo mangiare tipico solandro non possiamo non assaggiare lo speck con il formaggio Casolet fresco o stagionato. Il nostro consiglio è di acquistare nei piccoli market del posto, una spaccatina allo strutto per pochi centesimi, un etto di speck (2,69 €) e un etto di Casolet (1,70 €). Preparate un bel panino e gustatelo in uno dei tanti punti allestiti con panche in legno. Diamo ora un’occhiata ai prezzi degli hotel.

Quanto costa una settimana di vacanza in Val di Sole a settembre?

Secondo uno dei siti più celebri di booking on line, per una settimana in agriturismo dal 4 all’11 settembre per 2 adulti si spende meno di 1.000 € ossia 939 €. La sistemazione prevista è in camera di 24 mq in agriturismo di recentissima costruzione ⁰classificato con 5 margherite” equivalenti alle stelle per gli hotel.

Dove mangiare in Val di Sole

I locali tipici che propongo piatti della tradizione come i canederli o lo strudel sono davvero molti. La mela è al centro dell’enogastronomia locale visto le distese sconfinate di terreni coltivati a meleto. Al Ristorante Pizzeria Bucaneve, molto gradito secondo le recensioni on line, si può gustare un ottimo tortel di patate. Molto apprezzato anche il Ristorante Al Ponte di Dimaro con abbondanti taglieri del piatto Dolomiti ed il Ristorante Pizzeria Dolomiti dove per un piatto di pappardelle ai funghi si spende 10,00 €.

Quanto costa una casa?

Se invece stai pensando ad acquistare una casa per le vacanze a Caldes, sui portali di inserzioni immobiliari ci offrono una quotazione media al metro quadro di 1.332 €/m². L’affitto invece è abbastanza alto con una prezzo medio di 11,04 €/m², dato che molti alloggi sono affittati a scopo turistico.

Ecco una panoramica di Caldes che è appena diventato uno dei borghi più belli d’Italia.

