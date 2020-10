Per chi investe in titoli di Stato è ancora il momento per comprare i BTP? Al riguardo, e in generale, possiamo dire che gli italiani vedono nei titoli di Stato un porto sicuro, ma al momento comprare i BTP per andare in cerca di buoni rendimenti non è di certo la migliore soluzione.

È ancora il momento per comprare i BTP? No, se cerchi un buon rendimento

Come indicato in questo articolo, per esempio, al momento comprando un BTP si riesce ad ottenere un rendimento del 15%. Ma cumulato nel lungo termine, e cioè per ben tredici anni.

Adesso è un buon momento per investire in azioni?

Comprare i BTP in questo momento, per guadagnare nel breve e nel brevissimo termine? Significa, in pratica, sperare in un aumento dei prezzi sul mercato secondario. E quindi in una ulteriore discesa dei rendimenti.

Per speculare sulle variazioni di prezzo, inoltre, nel comprare i BTP bisogna spostarsi su quei titoli di Stato che sono a scadenza media e lunga. E quindi ci si espone a potenziali guadagni ma pure a possibili perdite.

In più, comprando i BTP fuori dalle aste, ovvero sul mercato secondario, la commissione bancaria di ingresso sul titolo di Stato va ulteriormente ad erodere quelli che sono i rendimenti netti, peraltro già assottigliati.

Per rendere l’idea, è meglio comprare un BTP a dieci anni per lucrare sulle variazioni di prezzo. Con tutti i rischi del caso, piuttosto che un BTP a tre anni. Da questo punto di vista, a sua volta, è meno volatile il BTP a dieci anni rispetto al BTP a trenta anni. Che per volatilità dei prezzi è decisamente più rischioso.

Investire in BTP, più lunga è la scadenza più alto è il rischio

Giusto per fare un esempio, cosa succederebbe se l’Italia non riuscisse ad ottenere le risorse, ovvero il Recovery Fund per tutto il 2021? Potrebbero esserci ripercussioni con il possibile calo dei prezzi dei BTP a tre anni. Ma mai potrebbero crollare, invece, le quotazioni dei BTP sulle scadenze a trenta anni.