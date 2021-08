Ad agosto si sogna la meritata vacanza estiva: il mare, la sabbia e i bagni. Ma è anche il mese in cui poter approfittare delle belle giornate per alcune faccende che fatte adesso potranno tornarci utili in futuro.

Infatti pochi sanno che è agosto il mese perfetto per fare questi 2 utilissimi lavori in casa: tinteggiare le pareti e la manutenzione del tetto.

Farli in questo periodo eviterebbe di far spendere troppi soldi e si risparmierebbe del tempo perché in inverno le richieste sono molto maggiori.

Partendo dal primo lavoro, ovvero ritinteggiare le pareti, come detto il mese d’agosto è perfetto perché il clima è poco umido e asciutto. Infatti, nei mesi invernali l’umidità potrebbe essersi infiltrata nei muri facendo sì che si crei un colore non omogeneo nelle pareti.

Inoltre, le alte temperature permetteranno che la pittura si asciughi meglio e in meno tempo. Senza dimenticare la possibilità di tenere le finestre aperte, mentre in inverno, a causa delle rigide temperature, è molto più complicato.

Passando al secondo lavoro, cioè fare la manutenzione del tetto, bisogna sottolineare che richiede impegno, tempo e, soprattutto, molta pazienza.

Scegliere di farlo nel mese di agosto in particolare o comunque nei mesi estivi, è un’idea saggia specialmente se si devono fare grandi lavori. Il motivo è molto semplice.

I motivi per cui è meglio rifare il tetto ad agosto

Durante l’inverno il tetto è continuamente esposto alle intemperie come temporali e pioggia, pertanto, salirci in estate è molto meglio. I lavori da fare sono essenzialmente due.

Il primo è controllare i comignoli e verificare le condizioni della canna fumaria. Il secondo, invece, riguarda eliminare detriti, foglie e sporcizia dalle tegole che possono intasare le grondaie.

Infine è possibile accorgersi di altre due cose a cui porre rimedio in questo periodo. Cioè infiltrazioni di acqua, muffa o umidità e alte temperature in casa che durante l’estate ci fanno capire che il tetto non è più performante.

Quindi il mese di agosto è perfetto per rifare il tetto completamente e anche le pareti, così da trovarsi pronti durante l’autunno e l’inverno.

