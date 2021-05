Anche quest’anno le vacanze estive saranno un po’ particolari. Da una parte c’è la grandissima voglia di andare lontano, dopo mesi passati in casa. Dall’altra ci sono la paura di una pandemia non ancora del tutto debellata e le possibili limitazioni in cui potremo incappare viaggiando. Ma con un po’ di ricerca è possibile trovare la meta perfetta. Soprattutto per gli amanti della spiaggia e dell’acqua cristallina, esistono perle poco conosciute che quest’anno vale la pena esplorare specialmente quest’anno. Per esempio, l’isola di Merlera. È a due passi dall’Italia questo angolo di paradiso libero dal Covid dove passare a prezzi imbattibili vacanze di mare da sogno.

Dove si trova e cosa ha di speciale l’isola di Merlera

Bagnata dallo stesso mare che tocca le coste della Puglia, l’isola di Merlera di trova a nord di Corfù, nello stretto di Otranto. È un’isola greca, il cui nome in lingua locale è Ereikousa, nome dovuto alla presenza massiccia dell’erica, che su quest’isola cresce rigogliosa e spontanea. Si tratta di un’isola che conta poco più di 30 abitanti, la cui economia locale si basa prevalentemente su pesca e agricoltura. Un piccolo regno di pace e tranquillità, in cui riscoprire l’importanza del silenzio e della lentezza. Nonostante l’intimità della cornice, in estate Merlera può essere visitata a prezzi davvero vantaggiosi

Con i suoi 30 abitanti, Merlera è riuscita a salvarsi dalla pandemia del Covid-19. I ritmi sull’isola sono rimasti sempre gli stessi: tranquilli e scanditi dagli orari dei pescatori. L’isola però è aperta ai turisti, grazie alla presenza di varie case vacanza e di un resort. Proprio perché non è troppo conosciuta, i prezzi di Merlera sono molto più abbordabili rispetto a quelli delle altre isole greche e non solo. Prenotiamo subito per attingere il meno possibile ai risparmi e passare una vacanza davvero unica in quest’anno irripetibile.

