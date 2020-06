È a 1,775 e per gli analisti vale 4 euro, perchè comprare un titolo azionario che ha perso il 50%? È una domanda davvero interessate e può riguardare diversi titoli quotati al momento non solo a Piazza Affari ma anche su diverse Borse mondiali.

La domanda principale potrebbe essere: perchè comprare o vendere titoli azionari? Quale deve essere il motivo? Sia di breve che di lungo termine si dovrebbe comprare e vendere titoli in o non in trend rialzista.

Se poi ad un trend rialzista si riesce a combinare una sottovalutazione rispetto ai bilanci precedenti e ai flussi di cassa attesi, meglio ancora.

Dopo il forte ribasso degli ultimi mesi ed il successivo rimbalzo ci sono dei titoli azionari che incominciano a profilare interessanti orizzonti di breve emedio termine.

Fra questi c’è la società che produce commercializza film Notorious Pictures (MIL:NPI).

Il titoli in questo momento a Piazza Affari quota a 1,775 -1,93%.

Da inizio anno ha segnato un minimo a 1,52 ed un massimo a 2,74.

Dal 2014 ad oggi un minimo a 0,556 ed un massimo a 3,842.

Dai massimi il titolo perde circa il 50%. Ed eccoci giunti al nodo della nostra domanda iniziale.

I motivi come scritto prima sono grafici e riconducibili agli utili. Ci sono questi abbinamenti?

Le stime degli analisti sono concordi per un prezzo obiettivo a 4 euro per azione. Invece alcuni metodi di calcolo del fair value ritengono che le prospettive non siano al rialzo ma calcolano un prezzo obiettivo intorno ad 1 euro. Noi siamo ottimisti sul futuro di questa società e stimiamo che nei prossimi mesi con la ripresa dell’economia italiana molto probabile anche il settore in cui opera dovrebbe riportare gli utili in crescita.

Riteniamo che il minimo di quest’anno possa rimanere tale per lungo termine e che dai livelli attuali si possa continuare ulteriormente al rialzo.

La nostra indicazione operativa è la seguente:

compare ai livelli attuali con stop loss a 1,64 e mantenere di lungo termine. Il nostro target è ambizioso ed è superiore ai 3,50 di lungo termine.

Si procederà per step.