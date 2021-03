Senza fare pubblicità specifica ai prodotti, ma limitandoci all’analisi di mercato, c’era una volta Folletto. Poi venne la britannica Dyson, che, in pochissimo tempo, ha invaso le case di tutto il mondo. Due strumenti diversi, ma comunque geniali, ognuno nel suo. Oggi Dyson cerca progettisti e inventori da inserire in una delle aziende top del momento. Vediamo come partecipare e cercare di inserirci se abbiamo idee e spirito imprenditoriale.

James Dyson Award

Conscio di un mercato che lo sta rendendo ricco, ma pur sempre in evoluzione, James Dyson ha lanciato l’idea di un premio internazionale. Si chiama, stranamente, “James Dyson Award” ed è rivolto a laureati e laureandi in ingegneria, ma anche in design. Non solo, perché, stando alle parole stesse dell’imprenditore: “Siamo aperti a menti geniali e progetti innovativi”. Chi si sente pronto, provi. Dyson cerca progettisti e inventori da inserire in una delle aziende top del momento, con vendite da capogiro. Al vincitore, premio in denaro, ipotesi di assunzione e la possibilità di brevettare a proprio nome il progetto!

Come partecipare

Per partecipare, basterà iscriversi sul sito Dyson alla voce “The James Dyson Award”, entro e non oltre il 30 giugno. Rimandiamo al sito e al portale di iscrizione nel link esterno qui riportato. Bisognerà descrivere il proprio progetto, con foto e file. In palio due premi finali di 33.000 euro cadauno. Più un riconoscimento di 2.200 euro da parte della nazione vincitrice. Alla finale parteciperanno i migliori 20 progetti pervenuti. Ma, soprattutto, la possibilità di farsi notare da una delle aziende più in salute dell’economia mondiale, in questo momento.

Qualche numero della Dyson

Giusto per capire cos’è Dyson, questa fabbrica che sta piazzando i suoi prodotti in milioni di case, ecco qualche numero:

quasi 5 miliardi di sterline di fatturato nell’ultimo anno;

oltre 1 miliardo di sterline di utile netto.

Numeri imponenti, in un mercato globale sempre più difficile e pieno di concorrenti. Non per niente, in maniera ironica, gli americani definiscono Dyson “lo Steve Jobs degli aspirapolvere”. Probabilmente, anche con una punta di invidia.

Approfondimento

