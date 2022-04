Durante la prossima settimana alti e bassi nelle relazioni e negli affari per il Sagittario e il Cancro,  per i Gemelli andrà tutto bene e per un altro segno ci sarà una gravidanza in vista

Per molti segni, l’oroscopo prevede una settimana da irritazione. Per fortuna, qualcuno, invece, riceverà buone notizie, anche importanti. E si prospettano anche inaspettate vacanze estive.

Per l’Ariete, amore e affari non vanno d’accordo. La prossima settimana è il momento di fare chiarezza sul rapporto con quel collega. Flirtare non porta a nulla; anzi, potrebbe compromettere il nostro matrimonio.

Il Toro trasformerà, nei prossimi giorni, un desiderio in un’ossessione. Fin che si tratta di un oggetto, poco male, ma non va bene nei sentimenti. Essere troppo gelosi anche di un’amicizia finirà per comprometterla. Non dobbiamo essere possessivi, insomma.

Fine settimana con belle prospettive per il Leone mentre la Vergine farebbe bene a cambiare atteggiamento

Che bella settimana si prospetta per i Gemelli, soprattutto negli affari. Se abbiamo mandato via dei curriculum, potremmo avere una sorpresa nella mail. Faremmo bene a concentrarci anche sul resto, però, senza equivocare quello che una persona vicina ci sta dicendo.

Per il Cancro, la settimana non inizierà nel migliore dei modi. Dei colleghi, in particolare, sembra ce l’abbiano con noi e non faranno nulla per nascondercelo. E qualcuno, a noi vicino, ci dirà una verità che non vorremmo sentire.

Il Leone ha bisogno di relazionarsi di più con i propri amici. Già ad inizio settimana, faremmo bene ad organizzare il weekend, magari andando, insieme, a vedere un bel borgo. E non trascuriamo la famiglia.

La Vergine ha deciso di non accontentarsi. Cercheremo contatti con persone di un certo livello sociale, perché la mediocrità inizia a starci stretta. Però, dovremmo essere un po’ più umili per non perdere occasioni importanti.

Settimana segnata dall’irritazione per la Bilancia. A casa, non tutti sembrano gradire la persona con la quale stiamo uscendo. E anche certi pensieri di chi ci sta vicino ci infastidiranno non poco. Forse, è il momento di contare fino a cento.

Durante la prossima settimana alti e bassi nelle relazioni e negli affari per il Sagittario e il Cancro, per i Gemelli andrà tutto bene e per un altro segno ci sarà una gravidanza in vista

Qualcuno dal passato riapparirà nella vita dello Scorpione. Può trattarsi di un vecchio amore o di un amico che non vedevamo da tempo. Un ritorno che non ci lascerà indifferenti e metterà in discussione alcune nostre certezze.

Durante la prossima settimana alti e bassi nelle relazioni e negli affari per il Sagittario. La voglia di spendere non ci farà fare dei grandi affari. Va meglio in amore, con il partner, ma attenzione ai rapporti di amicizia.

Settimana di grandi riflessioni per il Capricorno che metterà in discussione ogni cosa: cuore, affari, amici. Meglio dedicarsi alle faccende domestiche, distraendosi. O andando a correre, per perdere peso.

Grandi novità per l’Acquario. O qualcuno ci inviterà ad accompagnarlo per un viaggio estivo o, addirittura, potremmo scoprire una gravidanza improvvisa. Anche gli amici noteranno una luce nuova nei nostri occhi e apprezzeranno.

Grandi novità per i Pesci. Siamo alla ricerca di serate diverse, senza il solito giro di amici e potrebbe essere un bene perché incontreremo persone nuove. Sul lavoro, però, il capo sembra fare apposta a provocarci.

