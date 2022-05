Nella vita di una donna, la pubertà è caratterizzata da una serie di evidenti cambiamenti fisici, il corpo comincia a trasformarsi e arrivano anche le mestruazioni. Un momento molto particolare e delicato, dove non siamo più delle bambine, spesso, poi, accompagnato anche da ansie giustificate. I primi tempi c’è un po’ di disagio nel gestire questo nuovo “fenomeno”, fino a diventare un evento del tutto normale.

I giorni del flusso mestruale possono variare e durare dai 2 ai 7 giorni, con perdite di sangue più o meno abbondanti. Gli intervalli tra una mestruazione e quella successiva, se regolari, dovrebbero essere tra i 23 ai 35 giorni. In alcuni casi i dolori che potremmo percepire sono lievi e sopportabili, ma altre volte non riusciamo neanche ad alzarci dal letto.

Durante il flusso mestruale doloroso e abbondante ecco cosa mangiare e bere per diminuire i sintomi e non ingrassare

Il flusso potrebbe essere anche particolarmente copioso e spesso scatena una fame inspiegabile. In quei giorni, infatti, oltre ad avere fame e un umore abbastanza altalenante, a causa degli ormoni, la nostra pancia è anche gonfia.

Anche se potrebbe sembrare strano alcune abitudini alimentari potrebbero aiutarci a ridimensionare i sintomi e darci un poco di sollievo. Per prima cosa non dovremmo sottovalutare una corretta idratazione, di fatto dovremmo bere più di 2 litri d’acqua. In questo modo potremmo scongiurare eventuali mal di testa ed evitare quella fastidiosa sensazione del ventre gonfio. Per questo sarebbe ideale mangiare cibi ricchi di acqua, come, ad esempio, il cetriolo e l’anguria.

Durante il flusso mestruale doloroso e abbondante potrebbe verificarsi una diminuzione del ferro, che potrebbe causare spossatezza e stanchezza. Quindi, potrebbero essere d’aiuto le verdure a foglia verde, come spinaci, cavoletti di Bruxelles, bietole, crescione, che contengono anche magnesio. Potrebbe alleviare i crampi la radice di zenzero o la curcuma, antinfiammatori naturali. Arricchiamo le insalate o prepariamo un delicato infuso con questi ingredienti, senza esagerare con le quantità.

Altri alimenti utili

Facciamo il carico di acidi grassi omega 3 con del pesce azzurro fresco e salutare, ricco di ferro, per contrastare i dolori e gli sbalzi d’umore. Oltre ad essere buoni, non sono particolarmente grassi e sono ideali per mantenere la linea. Mettiamo in tavola anche la carne bianca, altamente saziante, Ridurrebbe, infatti, quel senso di fame eccessivo che potrebbe indurci a mangiare a dismisura. In alternativa, andranno benne i legumi, come fagioli e lenticchie, ricche di proteine e ferro, come la quinoa, che dona il giusto apporto di energia.

Per contrastare i sintomi e assaporare qualcosa di goloso, il cioccolato fondente è il giusto compromesso, anche per non rischiare di ingrassare con cibi tropo zuccherini e calorici. In alternativa, sgranocchiamo della frutta secca, specie le noci, che grazie alle vitamine contenute potrebbe aiutare a sentire meno i dolori.

