Diciamo la verità, anche se non siamo grandi giardinieri e il pollice verde non è tra le nostre migliori virtù, vorremmo avere delle piante floride e rigogliose. In questo modo potremo ammirarle per tutta l’estate e sarà un vero colpo d’occhi che ci farà sentire orgogliosi e fieri del nostro lavoro e impegno.

Per riempire a regola d’arte l’esterno di casa, se non siamo molto esperti nella cura delle piante, optiamo per delle specie più semplici da coltivare ma che siano di grande effetto. In questo modo gli spazi vuoti saranno colmi di fiori colorati, scegliendo quelle che fioriranno a lungo, anche fino alla fine dell’estate e oltre.

Durano fino all’autunno le fioriture vivaci e splendide di queste piante facili da coltivare che colorano giardino e terrazzo

Sicuramente non potrà mancare qualche piantina di Petunia, non solo sono bellissime da vedere, ma avvolgeranno di intensi colori il nostro giardino addirittura fino all’autunno. Una pianta decorativa che non ha bisogno di presentazioni, queste specie cespugliose crescono fino a 60 cm d’altezza e i suoi fiori hanno diverse tonalità: rosso, bianco, lilla, viola, bicolore.

Perfetta per vivere a proprio agio durante i mesi caldi, ma evitiamo di esporla in zone eccessivamente ventose. Innaffiamola 3 volte a settimana, tranne nei periodi parecchio caldi, dove dovremo aumentare le quantità.

Simili a grandi margherite o girasoli, sono i fiori della Rudbeckia, una pianta del nord America molto bella che produce fiori fino ad ottobre. Decisamente apprezzata per il suo aspetto estremamente decorativo e ornamentale, raggiunge anche un metro d’altezza. È molto resistente, sia al caldo che al freddo, non bisogno di particolari attenzioni e va posizionata a mezzombra. Le sue fioriture gialle e dorate sono abbondanti e sicuramente abbelliranno i nostri giardini e balconi.

Durano fino all’autunno le fioriture vivaci e splendide le piante di ghiaccio, ovvero il Delosperma, una succulenta di piccole dimensioni, ma di grande pregio. Infatti, a partire da maggio comincerà a produrre fiore lilla e rosa straordinari.

Perfetta anche per giardini rocciosi, ma vive bene anche in vaso, basta che sia profondo. La loro caratteristica è di sopportare anche periodi di gelate e temperature fino a -10°, teniamola in punti soleggiati, facciamo solo attenzione ai ristagni d’acqua.

Dalia

Fiorirà più o meno a giugno la Dalia, ma potremo sfruttare i suoi colori almeno fino all’autunno. I fiori a forma di pompon, dai mille tipi di colori, sembrano un’opera d’arte, uno spettacolo della Natura di rara bellezza.

Teniamole d’estate sotto il sole diretto, perché amano il caldo, anche quello torrido e insopportabile, almeno per noi esseri umani. Mentre hanno bisogno di acqua in abbondanza, ovviamente senza esagerare, meglio innaffiare spesso e poco.

