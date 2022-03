Anche con i capi intramontabili a volte è molto difficile trovare l’outfit perfetto. Si vorrebbe essere al top, ma senza rinunciare alla comodità. Inoltre, non sarebbe male se il look riuscisse anche a ringiovanire.

La soluzione è a portata di mano nel nostro armadio, si tratta solo di trovare gli abbinamenti migliori e puntare su quelli. Ad esempio, basta avere quattro capi comodissimi da indossare sopra la camicia e si saprà sempre cosa mettere prima di uscire.

Altro pezzo intramontabile, che questa volta arriva dalla scarpiera, sono gli anfibi. Sempre bellissimi con un paio di jeans skinny o a zampa, si possono indossare anche per spezzare un outfit troppo bon ton. Dopo gli anta, sono perfetti in abbinamento a due tipi di vestiti in grado anche di ringiovanire.

Due vestiti da mettere con gli anfibi per un outfit casual e giovanile anche a 40 e 50 anni

Abbinare un vestito a un bel paio di anfibi è un modo per presentarsi con uno stile casual e giovane, ma senza eccessi. L’importante è che il vestito non sia né troppo corto né troppo lungo. Il primo sarebbe fin troppo giovanile, il secondo invece potrebbe essere difficile da portare.

Per questo si consiglia una lunghezza midi sotto il ginocchio, ma anche sopra il ginocchio può funzionare benissimo.

Il primo vestito che si potrebbe indossare è quindi di lunghezza midi, dal taglio lineare e lo stile semplice. Scegliere la semplicità e la raffinatezza nel vestito crea infatti un bel contrasto con la grinta dell’anfibio.

Tra i colori che donano di più c’è sicuramente il nero e, come tessuto, un cotone leggero o pesante in base alla stagione. Un tocco di classe lo donerebbe anche un piccolo spacco laterale.

Il vestito perfetto per la mezza stagione da portare con queste fantastiche scarpe

Un altro vestito che sta molto bene con gli anfibi è anche un modello adatto alla mezza stagione. Si tratta del vestito a maglia, che tiene al caldo con stile e non delude mai. Si può scegliere sia in taglia oversize sia in un fasciante midi. Chi è più bassa potrebbe anche avere un maglione oversize da trasformare in vestito, magari abbinandolo a una sottile cintura alta.

Come colore, si va sempre sul sicuro col nero. Se si scelgono i classici anfibi neri, un chiaro beige o cammello trasmetterà una maggiore delicatezza.

Sono questi i due vestiti da mettere con gli anfibi in un outfit adatto alle occasioni più informali, ma anche al lavoro.

Chi vuole tornare indietro nel tempo, può aggiungere al look un foulard chiaro da indossare e abbinare sempre con stile.

