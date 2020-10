In quest’articolo la redazione di ProiezionidiBorsa vi presenta due versioni di pollo e peperoni, un classico sbrigativo e gustoso per ogni occasione. Abbineremo, infatti, il pollo con un tipico ortaggio di stagione, il peperone.

È vero che siamo agli sgoccioli per questo ortaggio, ma ancora in tempo per renderlo protagonista sulle nostre tavole.

La stagione dei peperoni

Insieme a melanzane e patate, i peperoni sono seminati in primavera e raccolti durante tutta l’estate. Ne avremo la loro disponibilità fino ad ottobre, o giù di lì, fino a che non cominceranno le gelate.

In natura ne esistono di diverse varietà. In ogni caso, i peperoni sono ricchi di vitamine e di sali minerali, hanno poche calorie, e godono di proprietà diuretiche e lassative. Sono, inoltre, ottimi antiossidanti, abbassano il colesterolo e aiutano a dimagrire.

Quale varietà scegliere?

I peperoni gialli sono i più dolci e teneri, ottimi come contorno, come in questo caso, con il pollo. I peperoni rossi sono più polposi, consistenti e croccanti. I peperoni verdi, invece, sono i primi della stagione ed hanno meno zuccheri di tutti.

Nella ricetta odierna utilizzeremo i peperoni gialli e verdi, per abbinare sapori e consistenze diverse. Per essi si potrebbe pensare ad una duplice possibilità di cottura:

a) quella in forno, più sbrigativa, rende, a nostro parere, il pollo un pò fibroso, duro. Si potrebbe, allora, pensare anche ai bocconcini di pollo, intinti in albume d’uovo e semi di sesamo. Aggiungiamo, poi, i peperoni tagliati a tocchetti e privati dei semi e delle pellicine interne, olio evo, sale e tanta frutta secca. Inforniamo, quindi, a 180° per circa 45 minuti.

La seconda versione della nostra ricetta

b) Tuttavia la ricetta odierna che proponiamo prevede la cottura in casseruola, con l’aggiunta di pomodoro e senza frutta secca. Passiamo, di seguito, ad elencare gli ingredienti occorrenti alla sua realizzazione.

a) Un pollo ruspante tagliato a pezzettini;

b) 2 peroni gialli e 2 rossi;

c) 4 pomodori maturi;

d) 2 spicchi d’aglio;

e) 1/2 bicchiere di vino bianco;

f) un cucchiaio di spezie miste tra curcuma, cumino, coriandolo;

g) olio evo e sale q.b.

Preparazione di pollo e peperoni

Togliamo i semini e i filamenti interni dei peperoni e li tagliamo a tocchetti.

Passiamo, poi, a tagliare i pomodori.

Facciamo imbiondire i due spicchi d’aglio in una casseruola con olio evo, dopo aver eliminato la loro anima centrale.

Rosoliamo i pezzettini di pollo e sfumiamo con il vino, fino a farlo evaporare completamente.

Aggiungiamo i pomodori e i peperoni. Aggiustiamo di sale.

A questo punto, cuociamo per circa quaranta minuti, con coperchio socchiuso, a fuoco medio e girando di tanto in tanto.

Aggiungere a piacere le spezie.

Ecco, dunque, esposte due versioni di pollo e peperoni, un classico sbrigativo e gustoso per ogni occasione dell’anno.

