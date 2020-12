Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Quando si decide che cosa cucinare, gli amanti del pesce hanno l’imbarazzo della scelta. Le ricette trovabili online o sui libri di cucina sono moltissime e per di più sono tutte invitanti. Inoltre, gli ingredienti base tra cui scegliere sono diversissimi. Se siamo a ridosso della cena e ancora non sappiamo cosa scegliere, non preoccupiamoci. Oggi, gli Esperti di cucina di ProiezionidiBorsa propongono due veloci piatti di pesce perfetti per una deliziosa cena in famiglia.

L’antipasto: dadini di merluzzo dorati

Questo antipasto sfizioso è velocissimo da preparare. Inoltre, ci serviranno pochissimi ingredienti. Eccoli:

500 gr di merluzzo;

1 uovo medio;

farina 00 q.b.;

olio extravergine d’oliva (oppure olio da frittura) q.b.

Prendere il merluzzo e ammollarlo accuratamente in acqua fresca. Ripulire il merluzzo dalla pelle e dalle spine e tagliarlo a dadini piccoli. Mettere a scaldare una padella con dell’olio extravergine d’oliva o olio da frittura. Infanto, sbattere l’uovo e mettere della farina 00 in un piatto. Passare i dadini di merluzzo prima nella farina e quindi nell’uovo sbattuto. Friggere i dadini nell’olio e quindi farli asciugare su della carta assorbente. Servire caldi in tavola guarnendo con del prezzemolo.

Il secondo: filetti di trota al ginepro

Per questo secondo piatto dal gusto favoloso, invece, servirà qualche ingrediente in più, vediamoli:

3 filetti di trota:

30 gr di burro;

circa 15 bacche di ginepro;

foglie di salvia q.b.;

farina 00 q.b.;

sale q.b.

Iniziare mettendo del burro in una padella e facendolo sciogliere a fuoco medio. Intanto mettere la farina 00 in un piatto e infarinare i filetti di trota. Quindi mettere i filetti di trota in padella e far cuocere per 15 minuti. Aggiungere le foglie di salvia precedentemente lavate. Schiacciare la metà delle bacche di ginepro e aggiungerle ai filetti di trota. Versarci anche la metà di bacche di ginepro lasciate intere. Dopo circa 15 minuti servire in tavola.

Ed ecco pronti due veloci piatti di pesce perfetti per una deliziosa cena in famiglia! Il menù può essere anche accompagnato da un primo piatto di pasta o di riso e da un buon vino bianco come l’Arneis.